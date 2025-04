Kownacki bohaterem Fortuny. Bundesliga to już nie tylko marzenie Źródło: Goal.pl Michał Stompór Dawid Kownacki zanotował kolejny mecz z golem w barwach Fortuny Düsseldorf. Polak w starciu z Paderborn był bohaterem swojej drużyny, która walczy o awans.

Na zdjęciu: Dawid Kownacki