Kownacki wyróżniony za świetny mecz! Niemcy docenili jego występ

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki w jedenastce kolejki 2. Bundesligi

Dawid Kownacki po rozczarowującym sezonie w Werderze Brema został wypożyczony 2. Bundesligi, gdzie aktualnie broni barw Fortuny Dusseldorf. Na zapleczu niemieckiej elity odnalazł się rewelacyjnie, czego dowodem jest skuteczność napastnika. W 24 meczach zdobył 12 bramek, a do tego dołożył także 6 asyst. Ostatnio poprowadził drużynę do zwycięstwa w starciu z Padeborn (2:1).

Wychowanek Lecha Poznań miał udział przy obu bramkach. Najpierw asystował przy trafieniu Danny’ego Schmidta, a następnie wykorzystał rzut karny. Za swój występ w 29. kolejce został wyróżniony przez niemieckie media, a konkretnie przez magazyn Kicker.

Znany dziennik umieścił go w najlepszej jedenastce 29. kolejki 2. Bundesligi. Wraz z nim na to samo wyróżnienie zapracował kolega z zespołu Danny Schmidt. Dla Kownackiego to drugie takie wyróżnienie w bieżącym sezonie. Warto dodać, że Fortuna walczy o awans do elity. Na ten moment zajmują 4. miejsce w tabeli z identyczną liczbą punktów, co Elversberg, które plasuje się na 3. miejscu.

Dawid Kownacki w najlepszej jedenastce 29. kolejki 2. Bundesligi w Kickerze. pic.twitter.com/OO0Q7wNkDD — Tomek Hatta (@Fyordung) April 14, 2025

Z informacji portalu Rheinische Post wynika, że Dawid Kownacki może zostać w przyszłym sezonie w obecnym klubie. Fortuna ma możliwość wykupu polskiego piłkarza. Natomiast warunkiem jest awans do Bundesligi. Napastnik niedawno zdradził, że z chęcią związałby się z Dusseldorfem na dłużej. Należy pamiętać, że to druga przygoda Kownackiego z klubem ze stadionu Merkur Spiel-Arena. Wcześniej bronił barw zespołu w latach 2019-2022.