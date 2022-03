Pressfocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Kosta Runjaic rozmawia o nowym kontrakcie z Pogonią Szczecin. Niemiec może jednak wrócić do swojej ojczyzny i poprowadził utytułowany klub.

Aktualna umowa Kosty Runjaicia z Pogonią wygasa już 30 czerwca tego roku

Szczecinianie pragną zatrzymać swojego trenera

Niemiec łączony jest jednak z pracą w prestiżowym niemieckim klubie

Rozchwytywany Runjaic

Kosta Runjaic to trenerski top w Ekstraklasie. Niemiecki szkoleniowiec swoją pozycję zbudował prowadzą nie Legię, czy Lecha, ale Pogoń. Szczecinianie w momencie zatrudnienia tego trenera walczyli o utrzymanie w elicie. Portowcy osiągnęli sukces i rozpoczęli budowanie swojej pozycji na piłkarskiej mapie Polski.

Runjaic poprowadził już Pogoń do brązowego medalu w Ekstraklasie, co umożliwiło szczecinianom walkę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Teraz celem Portowców jest mistrzostwo Polski. Drużyna niemieckiego trenera jest liderem tabeli.

Aktualna umowa Runjaicia wiąże go z Pogonią tylko do 30 czerwca tego roku. Niemiec prowadzi rozmowy w sprawie nowej umowy. Trenera tego zatrudnić chce jednak Legia. Do grona chętnych dołączył siedmiokrotny mistrz Niemiec i pięciokrotny zdobywca pucharu tego kraju.

Zatrudnienie opiekuna Pogoni rozważa Schalke, które rywalizuje po powrót do Bundesligi. Zespół ten zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli, co sprawia, że z klubem może pożegnać się dotychczasowy szkoleniowiec Dimitrios Grammozis. Wówczas Schalke zatrudniłoby tymczasowego opiekuna, a od nowego sezonu pracować mógłby np. Runjaic. Oprócz niego w gronie kandydatów na trenera drużyny z Gelsenkirchen są Thomas Letsch (Vitesse) i Bartosch Gaul (u-23 Mainz).

