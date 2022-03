FIFA, UEFA i inne zabawki możnych tego świata | Tetrycy #1

Na zdjęciu:

Piątek, godzina 10:00 – jeśli oglądaliście wcześniej Tetryków, wiecie, że to pora nieprzypadkowa. I wszystko pozostaje tak, jak było – są oni, Kuba Olkiewicz i Leszek Milewski. Jest “O To Chodzi”. Jest Mateusz, który ich osierocił, ale im pomaga, jest ponad godzina rozmowy o piłce. Choć musimy przyznać – tym razem jest jednak wyjątkowo nie tylko dlatego, że to debiut programu na Goal.pl. Sytuacja na świecie sprawia, że to pewnie pierwszy odcinek Tetryków dość mocno na poważnie. Zapraszamy.

SPIS TREŚCI

0:00 NIE MA ANEGDOTY. ODCINEK NA POWAŻNIE

2:31 ILE RAZY POZWALANO PUTINOWI NA WIELE?

4:20 MAMY JAKIEŚ PRZEMYŚLENIA

5:29 JAKIE SANKCJE WPROWADZAŁY ZWIĄZKI SPORTOWE PO 2014?

9:17 CO ZASKOCZYŁO PUTINA

11:15 OBAWIAMY SIĘ SCENARIUSZA Z KOZŁEM OFIARNYM

14:13 PRZESTRZEGAMY PRZED ZAUFANIEM WOBEC FIFA I UEFA

17:10 GWIAZDKA PRZY REAKCJACH ZACHODU. CO MAMY Z TYŁU GŁOWY

20:16 JAK POTRAKTOWAĆ PODMIOT, KTÓRY WOJNĘ W UKRAINIE NAZYWA “SYTUACJĄ”?

24:30 ODDZIELIĆ POLITYKĘ OD PIŁKI? ZNAJDŹMY POMYSŁ BEZ POLITYKI TŁUMACZĄCY ZAANGAŻOWANIE GAZPROMU

28:23 SPRAWA ABRAMOWICZA. SPRYTNE SŁOWA W OŚWIADCZENIACH

31:06 POMIĘDZY FAUSTEM A SAUNDERSEM

34:33 POTRZEBNE PRZEBUDZENIE W STOSUNKU DO FIFA I UEFA

39:10 POTRZEBA NARZĘDZI BY UKRÓCIĆ SPORTWASHING

45:08 MARZENIA ROSYJSKICH PIŁKARZY? OJOJ, PRZYKRO. A JAK TAM Z MARZENIAMI UKRAIŃCÓW?

48:25 SANKCJE NIE SĄ PO TO, BY ZEPSUĆ DZIUBIE KARIERĘ

53:13 GRZEGORZU KRYCHOWIAKU, SZACUNECZEK

1:01:01 BARAŻE. A CO JAKBYŚMY ZAGRALI Z KIMŚ W PÓŁFINALE?

1:07:27 NIE MAMY ZA WIELE. ALE COŚ BYŚMY ODDALI