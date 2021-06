Robert Lewandowski otrzymał kolejne indywidualne wyróżnienie za fenomenalny sezon 2020/2021. Polski napastnik został wybrany piłkarzem sezonu przez piłkarzy grających w Bundeslidze.

Niemiecki magazyn sportowy Kicker przeprowadził ankietę na najlepszego piłkarza sezonu w Bundeslidze

Wyboru dokonali zawodnicy występujący w niemieckiej elicie

Robert Lewandowski wygrał ze zdecydowaną przewagą

Lewandowski doceniony przez rywali

Bayern po zakończeniu sezonu 2020/2021 może mieć poczucie niedosytu. Monachijczycy nie zdołali bowiem ponownie wygrać Ligi Mistrzów oraz Pucharu Niemiec. Na pocieszenie pozostaje im cieszyć się z dziewiątego z rzędu triumfu w Bundeslidze.

Duży udział w sukcesach Bawarczyków miał Robert Lewandowski, który dokonał czegoś wyjątkowego. Polak pobił bowiem rekord Gerda Muellera i strzelił 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Wyczyn ten budzi szacunek. Należy bowiem pamiętać, że 32-latek nie pojechał z drużyną na mecz przeciwko FC Koeln. Ponadto z powodu kontuzji opuścił cztery spotkania.

Imponujący dorobek strzelecki Lewandowskiego sprawił, że kapitan reprezentacji Polski zdobył Złotego Buta. Ponadto był wybierany do najlepszej jedenastki sezonu prze wiele portali i redakcji sportowych.

Wyśmienitą formę snajpera Bayernu docenili także piłkarze Bundesligi, którzy głosowali w ankiecie Kickera. W ankiecie tego medium wzięło udział 248 piłkarzy. 71% z nich zagłosowało na Lewandowskiego. Polak absolutnie zdeklasował konkurencję. Drugi Erling Haaland zdobył 9,7% procent głosów, a trzeci Thomas Muller 4,8%. Czwarty był Joshua Kimmich (2,4%), a piąty Robert Andrich (1,6%). Dla Lewandowskiego to trzeci z rzędu, a piąty ogółem triumf w tym głosowaniu.

TOP 5 w corocznej ankiecie Kickera:



1⃣ Robert Lewandowski − 71%.

2⃣ Erling Haaland − 9,7%.

3⃣ Thomas Mueller − 4,8%.

4⃣ Joshua Kimmich − 2,4%.

5⃣ Robert Andrich − 1,6%.



Tym razem wybierało 248 piłkarzy z Bundesligi. https://t.co/qBkS8qQNmJ — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) June 6, 2021

W ankiecie Kickera wybierano także najlepszego trenera sezonu 2020/2021. Wyróżnienie to otrzymał Edin Terzic, który doprowadził Borussię Dortmund do trzeciego stopnia podium w Bundeslidze oraz zdobycia Pucharu Niemiec. Na opiekuna BVB zagłosował co czwarty zawodnik.

Czytaj także: Sancho odejdzie z Borussii za mniejsze pieniądze