Klopp rozpływa się nad Lewandowskim i mu dziękuje

Juergen Klopp w samych superlatywach wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego w wywiadzie udzielonym Sport Bild. Niemiecki szkoleniowiec uważa, że między innymi dzięki reprezentantowi Polski uważany jest obecnie za bardzo dobrego trenera.

Klopp: Lewandowski to maszyna

Obaj zetknęli się ze sobą w Borussii Dortmund, w której z dużym powodzeniem współpracowali w latach 2010-2014. Klopp miał więc okazję z bliska przyglądać się rozwojowi najlepszego obecnie zawodnika na świecie i niewątpliwie dołożył do tego swoją cegiełkę.

– Gdyby każdy piłkarz rozwijał się podobnie do Lewandowskiego, którego po raz pierwszy zobaczyłem w Lechu Poznań, to piłkarski świat byłby kompletnie zwariowany – powiedział Klopp w wywiadzie udzielonym Sport Bild. – Wszyscy zawodnicy byliby niesamowici. Obrońcy wygrywaliby wszystkie swoje pojedynki, boczni obrońcy mieliby same dobre dośrodkowania, pomocnicy byliby mocni w pojedynkach jeden na jednego, skrzydłowi graliby precyzyjnie wszystkie długie piłki – kontynuował.

– Lewandowski wykonał każdy krok, który musiał zrobić, by stać się maszyną do strzelania bramek, którą jest dzisiaj, Doskonale wie, co zrobić w każdej sytuacji. Jest absolutną maszyną – mówił niemiecki szkoleniowiec.

Klopp przyznaje, że tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski sprawili, że jest także lepszym szkoleniowcem. – Chciałbym podziękować mu i wszystkim innym piłkarzom, którzy sprawili, że wygląda to tak, jakbym był bardzo dobrym trenerem – dodał obecny menedżer Liverpool.

Lewandowski dzięki świetnej postawie w 2020 roku został uznany przez FIFA najlepszym piłkarzem na świecie. W tym roku reprezentant Polski kontynuuje fantastyczną formę i jest na dobrej drodze do pobicia rekordu legendarnego Gerda Muellera pod względem liczby zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Lewandowski wpisywał się na listę strzelców już 32 razy, a do końca sezonu pozostało jeszcze dziewięć kolejek.