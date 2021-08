Kiedy gra Bayern? Hertha z wizytą w Monachium

Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji rozegrana zostanie 3. kolejka Bundesligi. W jej ramach Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z Herthą Berlin. Kiedy gra Bayern?

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Kiedy gra Bayern? Mecze Bayernu

Bayern Monachium po dwóch dotychczasowych kolejkach ma na swoim koncie cztery punkty. Podopieczni Juliana Nagelsmanna najpierw zremisowali na wyjeździe 1:1 z Borussią M’gladbach, a następnie pokonali 3:2 FC Koeln. W międzyczasie odnieśli również dwa zwycięstwa w meczach pucharowych. W spotkaniu o Superpuchar Niemiec pokonali 3:1 Borussię Dortmund, a kilka dni temu rozgromili 12:00 Bremer SV w meczu pierwszej rundy Pucharu Niemiec.

Teraz Bawarczycy wracają na ligowe boiska. W 3. kolejce Bundesligi czeka nas mecz Bayern – Hertha. Spotkanie na Allianz Arena rozegrane zostanie w sobotę (28 sierpnia) o godzinie 18:30.

Następnie piłkarze Bayernu udadzą się na zgrupowania swoich reprezentacji. Kolejny mecz w lidze Bayern rozegra 11 września i zmierzy się w nim na wyjeździe z RB Lipsk, a trzy dni później rozpocznie rywalizację w Lidze Mistrzów. Na Camp Nou zmierzy się z Barceloną.

Zobacz także: Bayern Monachium – Hertha Berlin: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2021)

Bayern – Hertha, transmisja na żywo za darmo

Prawa do transmisji meczów Bundesligi od sezonu 2021/22 należą do nowej na polskim rynku platformy streamingowej Viaplay. Aby mieć do nich dostęp należy wykupić miesięczną subskrypcję za 34 złote. Mecze ligi niemieckiej można jednak oglądać również zupełnie za darmo na internetowych stronach niektórych polskich bukmacherów.

Z meczu Bayern – Hertha transmisja za darmo będzie dostępna między innymi za pośrednictwem usługi STS TV, którą na swojej stronie udostępnia największy polski bukmacher. Aby mieć możliwość oglądania meczów Bundesligi wystarczy oraz zagrać dowolny zakład – nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących minimalnej stawki lub minimalnego kursu. Prawda, że proste?