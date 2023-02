fot. PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Wielkimi krokami zbliża się powrót Sadio Mane do gry. Gwiazdor Bayernu Monachium deklaruje, że za dwa tygodnie wznowi treningi z zespołem. Będzie również gotowy na rewanżowe starcie z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów.

Sadio Mane doznał kontuzji pod koniec zeszłego roku

Gwiazdor Bayernu nie mógł zagrać na mistrzostwach świata w Katarze

Teraz jest bliski powrotu na boisko

Mane wzmocni ofensywę Bayernu

Latem Sadio Mane sfinalizował zaskakujący ruch, bowiem zamienił Liverpool na Bayern Monachium. Przybycie Senegalczyka i odejście Roberta Lewandowskiego sprawiło, że na początku sezonu Bawarczycy starali się grać bez nominalnego napastnika, a najbardziej wysuniętym zawodnikiem był najczęściej właśnie 30-latek. Ten pomysł nie okazał się szczególnie udany, dlatego z czasem więcej okazji do gry otrzymał Eric Maxim Choupo-Moting.

Pod koniec zeszłego roku Mane doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Senegalczyk miał nadzieję, że pomoże swojej reprezentacji w trakcie mistrzostw świata w Katarze, lecz diagnoza okazała się brutalna.

Rehabilitacja skrzydłowego przebiega zgodnie z planem. Mane uczęszcza na zajęcia z piłką, a do treningów z zespołem ma wrócić w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

– Dzisiejszy dzień był po prostu wspaniały, trenowało mi się dobrze. Jestem trochę wykończony, ale to normalne. Wszystko jest dobrze. Do dwóch tygodni powrócę do treningów z drużyną – zapewnia były gracz Liverpoolu.

Plan Bayernu zakłada przygotowanie reprezentanta Senegalu do gry na mecz z Unionem Berlin (26 lutego). Sztab szkoleniowy mistrza Niemiec wierzy, że Mane przystąpi do rewanżowego starcia z Paris Saint-Germain w jak najlepszej dyspozycji.

Zobacz również: