Hoeness o grze Bayernu: Myślałem, że to Hollywood

Bayern Monachium z wysokiego “c” rozpoczął sezon 2021/2022. Honorowy prezydent Bawarczyków jest zachwycony, jak ci prezentują się pod wodzą nowego szkoleniowca, Juliana Nagelsmanna.

Nagelsmann bardzo szybko odnalazł się na stanowisku trenera Bayernu

Monachijczycy grają futbol efektowny na wszystkich możliwych frontach

Uli Hoeness nie kryje uznania wobec pracy nowego szkoleniowca

Walec Bayern

Do tej pory 31-krotni mistrzowie Niemiec wygrali 12 z 14 spotkań we wszystkich możliwych rozgrywkach. Łącznie zdobyli w nich aż 60 bramek! Noga do tej pory powinęła im się jedynie w dwóch meczach Bundesligi (remis na inaugurację rozgrywek z Borussią Moenchengladbach i porażka z Eintrachtem Frankfurt). Pojedyncze wpadki nie przeszkodziły jednak Bayernowi w objęciu przodownictwa w tabeli ligi niemieckiej. O rażącej sile bawarskiego walca boleśnie przekonali się pozostali pretendenci do tytułu mistrzowskiego – Bayer Leverkusen przegrał 1:5, zaś RB Lipsk 1:4.

Pod wrażeniem postawy Bayernu jest honorowy prezydent Uli Hoeness, który w rozmowie z “Bildem”, przy okazji premiery dokumentalnego filmu “Bayern-Behind the legend” nie szczędził słów pochwały piłkarzom i nowemu trenerowi, Julianowi Nagelsmannowi.

Głód zwycięstw i goli

Pozostając przy konwencji kinowej, Hoeness powiedział, że oglądając mecze Bayernu czuje się czasem jak w Hollywood. – Siedzisz tam i myślisz – to jest po prostu nierealne! Występ z Bayerem, druga połowa starcia z Benfiką czy też pierwsze 20 minut rywalizacji z TSG Hoffenheim. Naprawdę przez moment myślałem, że jestem w Hollywood – powiedział.

Hoeness podkreśla również, że godny uznania jest głód kolejnych goli i zwycięstw Bayernu. – Najbardziej podoba mi się to, że zespół walczy do samego końca. Na koncercie Eltona Johna ludzie nie płacą tylko za pierwszych dziesięć piosenek. Tak samo również jest z Bayernem – kończy.

