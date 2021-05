Heynckes porównał Leawndowskiego i Gerda Muellera

Jupp Heynckess to ktoś, kto miał okazję grać z Gerdem Muellerem i jednocześnie prowadził Roberta Lewandowskiego jako trener. Po tym, jak Polak wyrównał rekord legendarnego napastnika Bayernu Monachium, Heynckes pokusił się o porównanie obu graczy.

Heynckes: dbanie o szczegóły jest wielką siłą Lewandowskiego

Jupp Heynckes grał z Gerdem Muellerem w kadrze narodowej. Razem sięgnęli po mistrzostwo Europy (1972) i świata (1974). Roberta Lewandowskiego poznał natomiast, gdy prowadził Bayern Monachium w sezonie 2017/2018. 76-latek pokusił się o porównanie dwóch fantastycznych napastników.

– Poznałem Lewandowskiego jako wysoce profesjonalnego, zorientowanego na cel gracza, który w swojej pracy bierze pod uwagę wszystkie szczegóły, by jak najbardziej zoptymalizować wyniki. Utrzymuje najwyższą dyscyplinę i wie, jak na co dzień znaleźć równowagę pomiędzy stresem i rozprężeniem . Dba o swoją dietę tak, by zawartość tłuszczu była w niej prawidłowa. Nieustannie pracuje nad swoją sprawnością i muskulaturą. To kolejna przyczyna tego, że tak rzadko jest kontuzjowany. Lewy każde ćwiczenie wykonuje ze stuprocentową dokładnością – chwalił polskiego snajpera legendarny trener. Heynckes uważa też, że wspólną płaszczyzną między Muellerem, a Lewandowskim jest “niepohamowana ambicja, bardzo szczególna wola, pasja, nienasycony głód sukcesu”.

– Gerd nie mógł przegrać na treningu. Jeśli jego drużyna pozostawała w tyle, zażądał dodatkowego czasu. Na tyle dużo, by zdążył zwyciężyć. Lewy pod tym względem nie jest aż tak uparty, ale pod względem konkurencyjności nie różni się od Muellera. Obu łączy także zdrowy egoizm, wymagany u każdego topowego strzelca – uważa Heynckes.

Lewandowski zdobył niedawno swoją 40. bramkę w tym sezonie Bundesligi, wyrównując rekord Gerda Muellera. Polakowi pozostało jeszcze jedno spotkanie, by ów rekord pobić. W najbliższą sobotę jego Bayern Monachium zmierzy się z Augsburgiem.

