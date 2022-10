fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastien Haller

Sebastien Haller latem tego roku został zawodnikiem Borussii Dortmund. 28-latek podpisał z niemieckim klubem kontrakt do 2026 roku. Francuz jednak nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowej ekipie, na co wpływ ma poważna choroba. Piłkarz ostatnio wypowiedział się na ten temat.

Sebastien Haller został latem sprowadzony do Borussii Dortmund jako następca Erlinga Haalanda

Plany 28-latka pokrzyżowała choroba

Zawodnik opowiedział ostatnio o walce z nowotworem

Haller opowiedział o swoim stanie i procesie leczenia

Sebastien Haller miał zastąpić Erlinga Haalanda w Borussii Dortmund, który zdecydował się na transfer do Man City. Jak na razie francuski napastnik nie zaprezentował jeszcze swoich możliwości, bo wykryto u zawodnika guza jądra. Jednocześnie Haller musiał błyskawicznie zacząć leczenie.

– Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, że to leczenie i powrót do formy zajmie trochę czasu. Trzeba radzić sobie z różnymi rzeczami i podchodzić do tego odpowiedzialnie. W rozmowie z żoną żartowałem, że denerwuje mnie fakt, że muszę zachorować, aby zostać ekspertem od raka. Teraz naprawdę wiem o tym wszystko – mówił napastnik cytowany przez Uefa.com.

– Spędzam pięć dni w szpitalu i nie mogę wstać z łóżka, gdy lek jest wstrzykiwany do mojego organizmu. Potem dwa tygodnie wolnego. To jedna faza chemioterapii i muszę przejść przez nią cztery razy. Potem, w zależności od postępu choroby, może zostać zaplanowana operacja. Ludzie pytają mnie, kiedy wrócę, ale teraz trudno podać dokładną odpowiedź – kontynuował Haller.

– Mam szczęście, bo czuję się dobrze. Potrafię trenować, aby utrzymać kondycję fizyczną i psychiczną. Oczywiście pomaga to w walce z chorobą. Jeśli będę miał szczęście, nie będę potrzebować operacji. W tym przypadku mam nadzieję, że do końca leczenia będę w formie – zakończył piłkarz.

Urodzony w Ris-Orangis zawodnik jest 15-krotnym reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej. W drużynie narodowej Haller zdobył jak na razie cztery bramki.

