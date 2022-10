PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham i Isco

Borussia Dortmund – Sevilla: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W 4. kolejce fazy grupowej Champions League do Dortmundu przyjedzie Sevilla, gdzie zagra z tamtejszą Borussią. Czy Jorge Sampaoli przywróci kibicom hiszpańskiego klubu cień nadziei na awans do fazy pucharowej?

Signal Iduna Park Liga Mistrzów, gr. G Borussia Dortmund Sevilla FC 1.55 4.50 6.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2022 15:26 .

Borussia Dortmund – Sevilla, typy i przewidywania

Kalendarz w mundialowym roku jest bardzo napakowany – tydzień temu rozgrywana była trzecia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, a już tydzień później – we wtorek i środę – czeka nas czwarta seria gier. W grupie G kluczowy mecz w kontekście wyjścia z grupy odbędzie się na Signal Iduna Park, gdzie Borussia Dortmund zagra z Sevillą. BVB może przypieczętować awans, a Andaluzyjczycy, aby wciąż myśleć o dalszych występach w tej edycji LM, muszą po prostu wygrać.

W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi ekipami Borussia Dortmund na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zwyciężyła nad Sevillą wynikiem 4:1. Warto dodać, że w czterech z pięciu pojedynków BVB przeciwko „Los Nervionenses” w historii obydwa zespoły zdobywały bramki, dlatego podobnie może być we wtorek. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Borussia Dortmund – Sevilla, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy zabraknie Hallera, Reusa, Dahouda, Bynoe-Gittensa oraz Morreya Bauzy, a wątpliwy jest występ Unbehauna. Jeśli chodzi o gości z Andaluzji, to Jorge Sampaoli nie będzie mógł liczyć na Coronę, Rekika i Torresa. Do dyspozycji Argentyńczyka nie będzie również Fernando.

Borussia Dortmund – Sevilla, ostatnie wyniki

BVB w sobotę zremisowało rezultatem 2:2 z Bayernem Monachium w Bundeslidze, co można uznać za sukces. Wcześniej podopieczni Edina Terzicia grali właśnie z Sevillą w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzów i wygrali 4:1, przegrali z Kolonią (2:3), pokonali Schalke w derbach Zagłębia Ruhry (1:0) oraz odnieśli porażkę w starciu z Manchesterem City (1:2). Sevilla natomiast na pięć ostatnich meczów dwa przegrała i trzy zremisowała. Takie wyniki kosztowały posadę Julena Lopeteguiego, który został zwolniony, a jego miejsce zajął Jorge Sampaoli.

Borussia Dortmund – Sevilla, historia

Obie drużyny mierzyły się ze sobą pięć razy w historii. Sevilla jeszcze nigdy nie wygrała z Borussią Dortmund. Ekipa z Niemiec odniosła dwa zwycięstwa nad tym hiszpańskim klubem i trzy spotkania zakończyły się remisami.

Borussia Dortmund – Sevilla, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego meczu w Champions League jest Borussia Dortmund. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 1.55, a typ na zwycięstwo Sevilli to około 6.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Borussia Dortmund – Sevilla, przewidywane składy

BVB: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Ozcan; Adeyemi, Bellingham, Brandt; Modeste

Sevilla: Bounou; Montiel, Nianzou, Marcao, Telles; Delaney, Gudelj; Lamela, Isco, Gomez; Dolberg

Borussia Dortmund – Sevilla, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Polsacie Sport Premium 4. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports na pół roku, to zapłacicie tylko 240 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 144 zł. Początek meczu na Signal Iduna Park we wtorek 11 października o godzinie 21:00.

