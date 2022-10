fot. PressFocus Na zdjęciu: Leroy Sane

Bayern Monachium poinformował o kontuzji Leroya Sane, która wyklucza go z gry na kilka tygodni. Reprezentant Niemiec był w ostatnim czasie liderem formacji ofensywnej Bawarczyków.

Leroy Sane zerwał włókno w mięśniu lewego uda

Jego przerwa od gry szacowana jest na kilka tygodniu

Niemiec nie zagra w Lidze Mistrzów z FC Barceloną. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi jego dyspozycyjność na start mundialu w Katarze

Problem Sane przed mundialem

Leroy Sane jest w obecnym sezonie absolutnym liderem ofensywy Bayernu Monachium. W szesnastu meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił dziesięć bramek, do których dołożył również sześć asyst. W najbliższym czasie Bawarczycy będą musieli radzić sobie bez swojej największej gwiazdy, który doznał kontuzji w trakcie niedzielnego spotkania z Freiburgiem.

W poniedziałek klub potwierdził medialne doniesienia. Przeprowadzone badania wykazały zerwanie włókna w mięśniu lewego uda, co prowadzi do wymuszonej przerwy od gry. Uważa się, że przewidywana absencja Sane wyniesie kilka tygodniu. Oznacza to, że nie zagra on w spotkanie z FC Barceloną w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów.

To nie najlepsza wiadomość również dla reprezentacji Niemiec, która pod koniec listopada rozpocznie swoje zmagania na mistrzostwach świata w Katarze. Nie wiemy, czy 26-latek zdąży wykurować się przed startem imprezy. Pod znakiem zapytania stoi również jego dyspozycja po kontuzji.

Uraz przyszedł w najgorszym momencie, bowiem Sane wreszcie zaczął grać na miarę swojego potencjału. W przeszłości był on ofiarą krytyki ze strony kibiców, ekspertów, a także przedstawicieli klubu, którzy coraz częściej wątpili w słuszność wydanych na niego pieniędzy.

