dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara w drużynie 8. kolejki Bundesligi

VfL Wolfsburg w ubiegły weekend rywalizował na wyjeździe w ramach 8. kolejki Bundesligi z St. Pauli. Po stronie gości w spotkaniu wystąpiło dwóch Polaków – Kamil Grabara i Jakub Kamiński. Mecz zakończył się podziałem punktów i bezbramkowym remisem.

Przede wszystkim na wyróżnienie zasługuje bramkarz Wolfsburga – Kamil Grabara. Polak zachował czyste konto, a do tego zaliczył pięć fantastycznych interwencji, które uratowały jego zespół od porażki. Co więcej, 25-latek wystąpił w tym meczu jako kapitan.

W niemieckich mediach Grabara został oceniony najwyżej ze wszystkich zawodników Wolfsburga. Zasługi polskiego golkipera doceniła również Bundesliga, bowiem reprezentant Polski został wybrany do jedenastki 8. kolejki ligi niemieckiej.

Grabara do Wolfsburga trafił latem tego roku z Kopenhagi za ok. 13,5 mln euro. Od początku przygody z nowym klubem spisuje się fantastycznie, będąc jedną z wyróżniających się postaci. Na ten moment ma na swoim koncie 9 spotkań, w których wpuścił 16 goli i 3 razy zachował czyste konto. Wychowanek Ruchu Chorzów jest jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze wg. not magazynu Kicker.

Wolfsburg mimo dobrej postawy Grabary, rozczarowują formę. Po 8. kolejkach bieżącego sezonu Wilki zajmują dopiero 14. miejsce w lidze z dorobkiem 8 punktów. Nad strefą spadkową mają tylko 3 oczka przewagi. W najbliższym meczu zmierzą się z Borussią Dortmund w Pucharze Niemiec.