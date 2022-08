fot. PressFocus Na zdjęciu: Jacek Góralski

Jacek Góralski trafił tego lata do VfL Bochum. Na jego nieszczęście musiał opuścić większość okresu przygotowawczego, gdyż zmagał się z kontuzją oka. W rozmowie z “WP Sportowe Fakty” zdradził szczegóły dotyczące swojego niecodziennego problemu zdrowotnego.

Jacek Góralski tego lata dołączył do VfL Bochum

Reprezentant Polski opuścił okres przygotowawczy na skutek kontuzji oka, która wymagała operacji

29-latek przyznał, że mógł nawet stracić wzrok

“Zrobiło się naprawdę bardzo niebezpiecznie”

Na początku lipca Jacek Góralski został nowym zawodnikiem VfL Bochum. Na podbój Bundesligi będzie musiał jednak jeszcze trochę poczekać, gdyż letni okres przygotowawczy opuścił na skutek kontuzji oka. Obrażenia reprezentanta Polski wymagały operacji, po której kilka tygodni dochodził do siebie.

Teraz 29-latek wrócił już do treningów z nowym zespołem. W rozmowie z “WP Sportowe Fakty” opowiedział nieco szczegółów dotyczących jego problemów zdrowotnych. Okazuje się, że odniesiony przez środkowego pomocnika uraz mógł mieć poważne konsekwencje.

Na jednym z treningów dostałem piłką bardzo mocno w oko. Poczułem delikatny dyskomfort, ale nie chciałem odpuszczać treningów. Dwa dni później graliśmy sparing i zostałem trafiony w to samo oko z łokcia.

Przyznaję, zrobiło się naprawdę bardzo niebezpiecznie. Zamiast zgłosić się po meczu od razu do szpitala, czekałem, aż przejdzie. Nie sądziłem, że powikłania mogą tak szybko postępować. Zależało mi po prostu na tym, by pojechać z drużyną na obóz przygotowawczy. Trafiłem do nowego klubu, do Bundesligi i byłem z zespołem raptem tydzień. Po operacji doktor powiedział, że gdybym czekał jeszcze kilka dni, mógłbym stracić wzrok.

Wszyscy w klubie byli bardzo przejęci, ale najgorsze za mną. Byłem na kontroli i wszystko jest dobrze. Jedyna zmiana jest taka, że od teraz będę grał w soczewce kontaktowej – zdradza Góralski.

Zobacz również: Dwa nowe nabytki FC Barcelony odejdą za darmo? Wszystko zależy od postępu w rejestracji