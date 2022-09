PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Rafał Gikiewicz po raz drugi w tym sezonie został uznany przez magazyn Kicker piłkarzem kolejki niemieckiej Bundesligi, a po raz trzeci znalazł się w jedenastce kolejki. Tym razem doświadczony polski bramkarz zapracował na to spektakularnym występem przeciwko Bayernowi Monachium.

Rafał Gikiewicz pomógł Augsburgowi w sprawieniu największej sensacji ostatniej kolejki Bundesligi

Polski bramkarz za występ przeciwko Bayernowi Monachium został uznany piłkarzem kolejki

To już drugie takie wyróżnienie dla Gikiewicza w tym sezonie

Wielka forma Gikiewicza

Rafał Gikiewicz w ostatnich tygodniach prezentuje bardzo wysoką formę. Przed ostatnią kolejką miał na swoim koncie świetne występy przeciwko Werderowi Brema i Bayerowi Leverkusen. Teraz zaprezentował doskonałą formę w spotkaniu z Bayernem Monachium.

FC Augsburg, w którego barwach występuje Gikiewicz, sprawił sensację i pokonał 1:0 bawarskiego giganta. Duża w tym zasługa właśnie polskiego bramkarza, który wiele razy ratował swoją drużynę przed stratą gola. Świetną interwencję zaliczył między innymi w ostatniej minucie, rywalizacji, kiedy instynktownie obronił uderzenie głową Manuela Neuera.

Gikiewicz zdaniem magazynu Kicker zapracował na najwyższą notę i nie tylko znalazł się w jedenastce kolejki (po raz trzeci w tym sezonie), ale został również uznany najlepszym zawodnikiem całej kolejki. Dla Polaka to już drugie takie wyróżnienie w tym sezonie, dzięki czemu dołączył do elitarnego grona bramkarzy, którzy takim osiągnięciem mogli pochwalić się dwukrotnie w jednym sezonie. Obok Gikiewicza należą do niego Manuel Neuer, Ron-Robert Zieler, Jean-Marie Pfaff, Joerg Schmadtke, Eike Immel, Gerhard Heinze i Guenter Wienhold.

Zobacz także: Bezbarwny Bayern znów zawodzi, Gikiewicz bohaterem