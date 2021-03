Eintracht Frankfurt po zakończeniu sezonu będzie musiał znaleźć nowego dyrektira sportowego Fredi Bobić w rozmowie ze Sportschau Thema na antenie ARD poinformował, że latem pożegna się z klubem. 49-latek jest pracownikiem klubu z Bundesligi od czerwca 2016 roku.

Eintracht postawiony w trudnej sytuacji

Eintracht Frankfurt nie przedstawił jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Niemniej przewodniczący rady nadzorczej wyraził kilka zdań w tej sprawie.

– Fredi Bobic zwrócił się do mnie trzy tygodnie temu. Poinformował o swoich planach dotyczących rozwiązania umowy, która obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku. Chciał, aby dobiegła końca po zakończeniu sezonu. Wyraziliśmy na to zgodę, chcąc zachować wszystko w absolutnej tajemnicy. Kolejne rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone po kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w połowie marca – rzekł Philip Holzer cytowany przez serwis internetowy Kickera.

Bobic, pełniący funkcję dyrektora sportowego od 2016 roku, przedłużył kontrakt w sierpniu 2018 roku do 2023 roku. W latach 2010-2014 odgrywał podobną rolę w VfB Stuttgart.

Klub latem przejdzie trochę zmian

Na początku wielu fanów Eintrachtu z dystansem podchodził do Bobicia. Niemiec jednak ostatecznie zapracował na ich zaufanie, dzięki sprytnym ruchom transferowym. Fakt, że nie wypełni jednak kontrakt z klubem wywołał nerwową atmosferę w klubie. Warto zaznaczyć, że nie tylko 49-latek żegna się z klubem, ale także Bruno Huebner.

Eintracht plasuje się aktualnie na czwartej pozycji w tabeli ligi niemieckiej. Do lidera rozgrywek traci 10 punktów. W sobotnie popołudnie team z Frankfurtu zmierzy się z VfB Stuttgart.



