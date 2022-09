Pressfocus Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Za Matthijsem de Ligtem pierwsze miesiące w Bayernie Monachium. Holenderski obrońca nie żałuje, że przenosin na Allianz Arena i podkreśla, że jego Bawarczycy, w przeciwieństwie do Juventusu, mogą wygrać Ligę Mistrzów.

Matthijs de Ligt uważa przenosiny do Bayernu Monachium za krok naprzód

Uważa również, że Bawarczycy bardziej chcą wygrać Ligę Mistrzów, aniżeli Juventus FC

Widzi również liczne podobieństwa między grą monachijczyków i reprezentacji Holandii

De Ligt skomentował pierwsze tygodnie w Bayernie

Matthijs de Ligt zdążył rozegrać w Bayernie Monachium już dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach. Bawarczycy co prawda wpadli w poważny dołek w Bundeslidze (nie wygrali od czterech spotkań, po 7. kolejkach zajmują dopiero 5. miejsce w tabeli ligi niemieckiej), ale za to w Lidze Mistrzów pewnie pokonali, zarówno Inter Mediolan, jak i FC Barcelonę (po 2:0).

Holenderski obrońca jest zadowolony z przenosin do Allianz Arena, czemu dał wyraz w rozmowie ze stacją telewizyjną NOS. Nie omieszkał również, po raz kolejny, wbić szpileczki w poprzedniego pracodawcą, a więc w Juventus FC.

– Naprawdę dobrze się czułem w Juventusie, ale przyszedł czas na spróbowanie czegoś nowego – przyznał 38-krony reprezentant Holandii. – Juve to świetny zespół, ale przyjazd do Monachium był dla mnie kolejnym krokiem naprzód. Bayern ma ambicję wygrania Ligi Mistrzów, w przeciwieństwie do Juventusu. Nigdy tego nie rozumiałem.

– Bayern Monachium jest bliższy filozofii tego, czego chce reprezentacja Holandii na boisku. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu pierwszych dwóch miesięcy – dodał.

