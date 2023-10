Naby Keita w swoim trzecim występie w koszulce Werderu Brema nabawił się kontuzji mięśniowej. To kolejne problemy zdrowotne byłego piłkarza Liverpoolu po powrocie do Niemiec. Sytuację środkowego pomocnika postanowił skomentować Clemens Fritz, trener "Zielono-Białych", a jego wypowiedź zacytował portal "Get Football News Germany".

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Naby Keita

Naby Keita nabawił się kontuzji mięśniowej w spotkaniu z Hoffenheim

To kolejna kontuzja 28-latka po transferze do Werderu Brema

Jego sytuację postanowił skomentował trener Clemens Fritz

Naby Keita ponownie wypada z gry

Naby Keita w sobotnim spotkaniu Werderu Brema z Hoffenheim po raz pierwszy w tym sezonie wyszedł w podstawowym składzie. Jednak były piłkarz Liverpoolu nie będzie dobrze wspominał tego występu, bowiem nabawił się w nim kontuzji mięśniowej.

To już drugi raz, kiedy po transferze do Werderu Naby Keita musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi. Sytuację reprezentanta Gwinei postanowił skomentować Clemens Fritz, obecny trener “Zielono-Białych”.

– To oczywiście bardzo rozczarowujące dla Naby’ego, ponieważ dopiero co wrócił do pełnej sprawności. Nie jest to poważna kontuzja, ale na pewno opuści przynajmniej oba nasze nadchodzące mecze – przekazał Fritz.

Werder Brema zajmuje obecnie odległą 14. lokatę w tabeli Bundesligi. Drużyna z Wohninvest Weserstadion po siedmiu kolejkach ma zgromadzonych zaledwie sześć punktów.

