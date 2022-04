fot. PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Wyniki niedzielnych meczów 29. kolejki Bundesligi. Trzy spotkania odbyły się w niedzielę w lidze niemieckiej. Punkty niespodziewanie stracił Bayer Leverkusen. Tymczasem cenne trzy oczka zainkasowały zespoły Freiburga i RB Lipsk.

Bundesliga: sześć goli w trzech spotkaniach

Zabrakło goli w starciu Bochum – Bayer Leverkusen. Obie ekipy mimo wszystko stworzyło ciekawe widowisko, oddając łącznie 16 celnych strzałów. Ostatecznie jednak zespoły musiały zadowolić się podziałem punktów.

Trzy trafienia padły natomiast w starciu na Deutsche Bank Park. Wynik rywalizacji został otwarty w 27. minucie, gdy w sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali na listę strzelców wpisał się Vincenzo Grifo. Po zmianie stron do wyrównania po efektownym strzale doprowadził Filip Kostić, ale ostatnie słowo należało do gości. Cenne trzy punkty Freiburgowi w rywalizacji z Eintrachtem Frankfurt zapewnił Nils Petersen, kierując piłkę do siatki po strzale głową.

Na zakończenie niedzielnego grania kolejny krok w kierunku walki o jak najwyższą lokatę na koniec sezonu wykonał RB Lipsk. Saksończycy pokonali pewnie TSG 1899 Hoffenheim. Drużyna z Red Bull Arena pokonała szósty zespół w tabeli aż 3:0. Łupem bramkowym podzielili się: Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg i Dominik Szoboszlai.

Wyniki meczów 29. kolejki Bundesligi

VfL Bochum – Bayer Leverkusen 0:0

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 1:2 (0:1)

0:1 Grifo 27′

1:1 Kostić 54′

1:2 Petersen 69′

RB Lipsk – TSG 1899 Hoffenheim 3:0 (3:0)

1:0 Nkunku 5′

2:0 Halstenberg 20′

3:0 Szoboszlai 44′

Czytaj więcej: Bundesliga: Lewandowski bohaterem, pogrom w Wolfsburgu, deklasacja w derbach, polski bramkarz nie pomógł