PressFocus Na zdjęciu: gracze Bayernu

Wyniki 29. kolejki Bundesligi. Bayern Monachium wygrał u siebie z Augsburgiem 1:0. Jedynego gola zdobył Robert Lewandowski, który w 82. minucie pokonał z karnego Rafała Gikiewicza. W innej konfrontacji Wolfsburg zdecydowanie pokonał Arminię 4:0. Z kolei Hertha przegrała w derbowym starciu z Unionem 1:4. Cztery gole puścił 20-letni Marcel Lotka. Poniżej prezentujemy wyniki i zdobywców goli we wszystkich meczach.

Kolejna bramka Lewego, pewna wiktoria Wilków, derby dla Unionu

Bayern Monachium grał u siebie z Augsburgiem. Na murawie od początku pojawiło się trzech Polaków. Byli to Lewandowski (Bayern), Gikiewicz i Robert Gumny (Augsburg). Do przerwy mistrzowie Niemiec tylko remisowali z gośćmi 0:0. Bawarczycy długo bili głową w mur. Finalnie w 82. minucie z karnego nie pomylił się Lewandowski i gospodarze triumfowali 1:0. Warto dodać, że Gumny został zmieniony w 64. minucie. Pozostali Polacy grali do samego końca.

Koeln rywalizowało z Mainz. Piłkarze z Moguncji prowadzili 2:0, ale nie zdobyli nawet oczka (3:2 dla Kozłów). W innej konfrontacji Wolfsburg podejmował Arminię. Goście nie mieli żadnych szans i przegrali aż 0:4. Bartosz Białek (Wolfsburg) wszedł na boisko w 73. minucie.

Fuerth zgodnie z przewidywaniami ekspertów przegrało u siebie z Borussią Moenchengladbach 0:2. W ostatniej konfrontacji Hertha mierzyła się w derbach z Unionem. Lotka był podstawowym golkiperem gospodarzy. Polski bramkarz nie popisał się przy pierwszym trafieniu dla gości. Ostatecznie Union był wyraźnie lepszy i zdecydowanie triumfował 4:1.

Wyniki 29. kolejki Bundesligi

Bayern – Augsburg 1:0 (0:0)

Robert Lewandowski (82′ – karny)

Koeln – Mainz 3:2 (0:1)

Ellyes Skhiri (60′), Dejan Ljubicić (78′), Luca Jannis Kilian (82′) – Jonathan Burkardt (14′), Karim Onisiwo (55′)

Furth – Moenchengladbach 0:2 (0:2)

Marcus Thuram (18′), Alassane Plea (24′ – karny)

Wolfsburg – Arminia 4:0 (2:0)

Lukas Nmecha (11′, 38′), Maximilian Arnold (48′), Max Kruse (53′)

Hertha – Union 1:4 (0:1)

Timo Baumgartl (50′ – gol samobójczy) – Genki Haraguci (31′), Grischa Proemel (53′), Sheraldo Becker (74′), Sven Michel (85′)