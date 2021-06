Źródło: The Sun

Jude Bellingham według najnowszych informacji angielskich mediów ma plan, aby we wtorek podpisać nowy kontrakt z Borussią Dortmund. Zawodnik miałby to zrobić w dniu 18 urodzin, który będzie zwieńczony starciem reprezentacji Anglii z Niemcami w ramach 1/8 finału Euro 2020.

Jude Bellingham nie na sprzedaż dla Borussii

Jude Bellingham to zawodnik, który dołączył do ekipy z Signal Iduna Park latem minionego roku. W swoim pierwszym sezonie w niemieckiej ekipie wystąpił łącznie w 46 spotkaniach. Zdobył cztery bramki, a ponadto zanotował cztery asysty.

Aktualnie piłkarz wraz z drużyną Garetha Southgate’a bierze udział w Mistrzostwach Europy. Wszystko wskazuje na to, że w starciu w Londynie zaliczy swój siódmy mecz w drużynie narodowej. Jak dotąd w reprezentacyjnej koszulce nie strzelił jeszcze gola.

Na trwającym Euro 2020 zawodnik wystąpił jak dotąd dwa razy i za każdym razem jako rezerwowy. Bellingham debiut w reprezentacji Anglii zaliczył z kolei w starciu przeciwko Irlandii w listopadzie 2020 roku, gdy Synowie Albionu wygrali 3:0. Młody zawodnik spędził na placu gry 17 minut.

Aktualny kontrakt Bellinghama, obowiązujący do końca czerwca 2023 roku ma zostać przedłużony o dwa lata (do 2025 roku). Jednocześnie zarobki zawodnika mają wzrosnąć. Aktualnie piłkarz może liczyć na 50 tysięcy funtów tygodniowo.

W przeszłości zawodnikiem interesowała się Chelsea. Mając jednak na uwadze to, że latem szeregi Borussii może pożegnać Jadon Sancho, to mało prawdopodobne jest, aby z niemieckim klubem rozstał się także Bellingham, który będzie naturalnym następcą przymierzanego do Man Utd zawodnika.

