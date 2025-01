fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Sahin zwolniony. Ostra reakcja BVB

Borussia Dortmund od początku sezonu radziła sobie rozczarowująco. O potencjalnym zwolnieniu Nuriego Sahina mówiło się dość długo, natomiast na Signal Iduna Park wciąż panowała nadzieja, że ten poradzi sobie z kryzysem i zdoła go zażegnać. Młody szkoleniowiec otrzymywał kolejne szanse, lecz wtorkowa porażka z Bologną okazała się niewybaczalna. To właśnie mecz Ligi Mistrzów miał zadecydował o jego przyszłości. W środę pojawił się oficjalny komunikat o przedwczesnym rozstaniu z Turkiem.

– Bardzo cenimy Sahina i jego pracę, liczyliśmy na długoterminową współpracę i do końca mieliśmy nadzieję, że uda się wspólnymi siłami wrócić do formy. Po czterech porażkach z rzędu straciliśmy wiarę, że w obecnym składzie możemy osiągać nasze cele sportowe. Ta decyzja mnie boli, ale po meczu w Bologni była nieunikniona – przekazał dyrektor BVB Lars Ricken.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege



Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.



Alle Infos:

👉 https://t.co/TufDGRXeGq pic.twitter.com/3CeC9hgAAe — Borussia Dortmund (@BVB) January 22, 2025

Dla Sahina była to druga przygoda w samodzielnej trenerskiej karierze. Rozpoczął ją w tureckim Antalyasporze, a do Borussii Dortmund wrócił na początku 2024 roku. Na początku był asystentem Edina Terzicia, aby przed sezonem 2024/2025 go zastąpić. Poprowadził BVB w 27 meczach, wygrywając tylko 12 z nich.

Nie znamy jeszcze nazwiska następcy Sahina. Borussia Dortmund liczy, że ta zmiana okaże się korzystna i pozwoli wrócić do walki o wysokie cele. Na ten moment zajmuje w tabeli Bundesligi dziesiątą lokatę.