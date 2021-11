Pressfocus Na zdjęciu: Allianz Arena

Władze Bawarii zapowiadają wprowadzenie ograniczeń na terenie całego landu. To efekt rosnącej liczby zarażonych koronawirusem. Wielce prawdopodobne zatem jest, że ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, Bayern Monachium – FC Barcelona odbędzie się bez udziału publiczności.

Liczba zakażonych koronawirusem w Bawarii to już ponad 170 tys. osób

Bawaria wyszła więc w Niemczech na prowadzenie w tym niechlubnym rankingu

Władze landu czekają zatem na decyzję rządu w sprawie dalszej organizacji meczów z udziałem kibiców

Bawaria nie chce czekać na rząd

Na antenie radia Bayern 2, gubernator Bawarii Marcus Soder zapowiedział, że poważnie bierze pod uwagę ponownie zamknięcie stadionów dla kibiców. Liczba chorych na koronawirusa stale rośnie. W ostatnich dwóch tygodniach w tym największym pod względem powierzchni kraju związkowym odnotowano ponad 170 tys. przypadków, najwięcej w całych Niemczech. W związku z tym Soder, nie czekając na kryzysowe spotkanie z ustępującą kanclerz Angelą Merkel, a także jej następcą Olafem Scholzem zamierza zakazać spotkań piłkarskich z udziałem publiczności.

– Nie ma sensu ponownie wpuszczać kibiców w najbliższej przyszłości. Jeśli nie zostanie to postanowione na szczeblu federalnym, postaramy się zrobić to w całej Bawarii – zapowiedział Soder w rozmowie z radiostacją “Bayern 2”. Oznaczałoby to, że ostatnie spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów w grupie E, pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barcelona na Allianz-Arena odbyłoby się “za zamkniętymi drzwiami”. Podobny los czekałby również obiekty w Augsburgu i Fuerth.

Saksonia była pierwsza

Bawaria nie będzie jednak pierwsza, jeśli chodzi o ponownie zamknięcie stadiony. Jako pierwsza na taki krok zdecydowała się Saksonia, która do niedawna przodowała w liczbie zarażonych koronawirusem (dane za okres 16-29 listopada to jednak 109 tys. przypadków). W związku z tym, kibice nie mogli oglądać starcia w Champions League pomiędzy RB Lipsk a Manchester City na Red Bull Arenie.

Niewykluczone jednak, że władze Niemiec podejmą decyzję, aby zamknąć stadiony w całym kraju. Rzecznik Angeli Merkel, Steffen Seibert skrytykował bowiem ostatnio władze Kolonii za to, że dopuściły do tego, aby na RheinEnergieStadion przy okazji meczu 1.FC Koeln z Borussią Moenchengladbach na trybunach zasiadło aż 50 tys. widzów.

