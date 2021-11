Pressfocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich uzyskał pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa – poinformował “Bild”. Tym samym niemiecki pomocnik nie będzie do dyspozycji Juliana Nagelsmanna przez najbliższe dwa tygodnie. Nie będzie mógł zatem zagrać w hitowych starciach z Borussią Dortmund w Bundeslidze i FC Barcelona w Lidze Mistrzów.

Joshua Kimmich uzyskał pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa

Tym samym zmuszony będzie pozostać w 14-dniowej izolacji

26-letni w dalszym ciągu nie zaszczepił się przeciw Covid-19

Kimmich nie zdążył się zaszczepić

Joshua Kimmich ma koronawirusa – taką informację podał w środę “Bild”. Przypomnijmy, że 26-latek niedawno zakończył kwarantannę, po tym jak w połowie listopada miał styczność z Niklasem Suele, który także był zakażony. Zaraz po zakończeniu kwarantanny, znów miał kontakt z osobą zarażoną, a badania potwierdziły, że i on jest chory.

Serial z jego udziałem trwa zatem w najlepsze. W ostatnim miesiącu w Niemczech trwała bowiem burza, po tym jak wyszło na jaw, że 64-krotny reprezentant Die Mannschaft wciąż nie jest zaszczepiony. Bayern Monachium wszelkimi możliwymi środkami starał się przekonać swojego zawodnika do zmiany decyzji, z obniżką wynagrodzenia na czele. Nie przyniosło to jednak spodziewanego efektu, choć ostatnio “Bild am Sonntag” informował, że Kimmich pod wpływem presji, zdecyduje się jednak zaszczepić. Nie zdążył tego zrobić, w związku z czym na pewno nie będzie do dyspozycji Juliana Nagelsmanna w meczach ligi niemieckiej z Arminią Bielefeld i Borussią Dortmund oraz FC Barcelona w Lidze Mistrzów.

