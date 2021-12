Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Der Klassiker już za nami, ale wciąż głośno o tym, co wydarzyło się po meczu. Jude Bellingham otrzymał karę pieniężną za wypowiedzi o arbitrze tego meczu.

Niemiecki Związek Piłki Nożnej zakończył postępowanie prowadzone wobec Jude’a Bellinghama

Reprezentujący Borussię Dortmund piłkarz, został ukarany za słowa wypowiedziane o arbitrze Der Klassikera

To jednak nie koniec kłopotów Anglika

Bellingham uniknął dotkliwej kary

W miniony weekend miał miejsce mecz na szczycie Bundesligi, czyli Der Klassiker. W Dortmundzie Borussia podejmowała Bayern. Gospodarze remisowali 2:2, ale punkt stracili po kontrowersyjnej jedenastce, którą podyktował Felix Zwayer. Jego zdaniem Mats Hummels dotknął futbolówki ręką w szesnastce. Z takim werdyktem nie zgodził się Jude Bellingham. – Dla mnie to nie był rzut karny. Hummels nawet nie patrzy na piłkę, stara się do niej dotrzeć – powiedział Bellingham przed kamerami stacji Viaplay.

– Dajesz sędziemu, który już kiedyś ustawił mecz, do prowadzenia największe spotkanie w Niemczech, czego zatem oczekujesz? – kontynuował Anglik, który nawiązał do skandalu z 2004 r. Wówczas Felix Zwayer jako sędzia liniowy przed meczem Wuppertaler SV – Werder II Brema przyjął 300 euro łapówki, za przychylne nastawienie do drużyny gospodarzy. Gdy sprawa wyszła na jaw, arbiter został zawieszony na sześć miesięcy.

Borussia Dortmund stanowczo broniła swojego piłkarza. Przekonywała bowiem, że Bellingham jedynie stwierdził fakty. Takie tłumaczenie nie przekonało Niemieckiego Związku Piłki Nożnej, który nałożył na 18-latka karę w wysokości 40 tysięcy euro. Anglik nie został zawieszony.

DFB zakończyło postępowanie wobec Bellinghama. To jednak nie koniec jego kłopotów. Wypowiedzią Anglika zainteresowała się bowiem prokuratura. Jeszcze w tym tygodniu ma zapaść decyzja czy 18-latek usłyszy zarzuty.

