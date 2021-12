Pressfocus Na zdjęciu: Karim Adeyemi wśród piłkarzy Villarrealu

Karim Adeyemi miał możliwość dołączenia do Barcelony. Utalentowany Niemiec odrzucił jedną tę opcję, ponieważ podjął już decyzję gdzie chce grać.

Karim Adeyemi jest na liście życzeń najlepszych klubów świata

Niemiec otrzymał propozycję przenosin do Barcelony, ale z niej nie skorzystał

19-latek woli kontynuować karierę w Bundeslidze

Barcelona musi obejść się smakiem

RB Salzburg to klub, z którym jak najlepsze relacje chcą mieć wszystkie kluby. Zdają one sobie bowiem sprawę z tego, że austriacki zespół to prawdziwa fabryka talentów. Jednym z nich jest bez wątpienia Karim Adeyemi. 19-letni snajper regularnie przypomina o sobie swoimi imponującymi występami. W sezonie 2021/2022 rozegrał 26 meczów i zdobył 15 bramek.

Eksperci piłkarscy są przekonani, że Adeyemi pozostanie w Salzburgu maksymalnie do końca bieżącego sezonu. Rewelacyjny nastolatek może bowiem przebierać w ofertach, które składają najlepsze kluby świata. Agent Niemca prowadził negocjacje miedzy innymi w: Monachium, Madrycie, czy Liverpoolu. Konkretna propozycja przyszła z Barcelony,

Kataloński klub oraz Xavi Hernandez bardzo cenią umiejętności 19-latka. Widzą w nim piłkarza, którym mógłby stanowić o sile drużyny przez wiele lat. Salzburg za swojego gracza miałby otrzymać 40 milionów euro. Przenosić na Camp Nou nie chce się jednak sam zawodnik. Odrzucił on ofertę kontraktu z Blaugrany.

Gdzie zatem pragnie dołączyć Adeyemi? Niemiec zamierza wrócić do swojej ojczyzny i kontynuować karierę w Bundeslidze. Najbardziej prawdopodobna jest opcja, ze 19-latek wzmocni Borussią Dortmund, gdzie miałby zastąpić Erlinga Haalanda. Do ustalenia pozostały już rzekomo ostatnie szczegóły.

