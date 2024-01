Thomas Tuchel i Bayern Monachium są związani kontraktem do 2025 roku. Sky Sport ujawniło, gdzie najprawdopodobniej może trafić Niemiec po wypełnieniu umowy.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel ma kontrakt do 30 czerwca 2025 roku

Niemiec łączony jest z pracą poza Monachium

Bayern nie prowadzi aktualnie negocjacji w sprawie nowej umowy dla swojego trenera

Bayern nie zostanie na lodzie. Tuchel podjął decyzję

Ostatnie dni w europejskim futbolu zdominowały spekulacje o potencjalnych roszadach na ławkach trenerskich w czołowych klubach świata. Pożegnanie z Liverpoolem zapowiedział Juergen Klopp, a dzień później odejście z Barcelony po sezonie ogłosił Xavi Hernandez.

Decyzje Kloppa i Xaviego wywołają trenerską karuzelę. Zagraniczne media wróżyły, że być może miejsce Hiszpana w Barcelonie zajmie Thomas Tuchel. Niemiec nie radzi sobie w Bayernie najlepiej. Klub także nie jest zachwycony współpracą.

Najnowsze wieści w sprawie Tuchela przekazał Florian Plettenberg ze Sky Sport. Dziennikarz ujawnił, że Niemiec planuje wypełnić umowę z Bayerem (do 30 czerwca 2025 roku). Jednocześnie aktualnie nie trwają rozmowy o jej przedłużeniu. Po zakończeniu współpracy w Monachium dla Tuchela najciekawsza miałaby być opcja powrotu do Premier League. Niemcowi nie śpieszy się zatem do Barcelony.

