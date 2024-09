PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kingsley Coman

Bayern Monachium chce sprzedać Comana zimą

Bayern Monachium pomimo tego, że dopiero co zakończyło się letnie okienko transferowe, to już planuje to, jakie ruchy wykona za kilka miesięcy. Okazuje się bowiem, że władze Die Roten chcą zimą dokonać kolejnej czystki w kadrze i sprzedać jednego z swoich najbardziej rozpoznawalnych zawodników.

Według informacji przekazanych przez Christian Falk z dziennika “Bild”, Bayern Monachium planuje w zimowym okienku transferowym sprzedać Kingsleya Comana. Głównym celem zawodnika z Francji jest przejście do któregoś z czołowych klubów Premier League, w tej lidze bowiem do tej pory jeszcze nie grał.

O odejściu 28-letniego skrzydłowego intensywnie mówiło się już tego lata, co więcej, miał on nawet ofertę na stole z Arabii Saudyjskiej, ale finalnie zdecydował, że przenosiny na Półwysep Arabski nie są dla niego zbyt dobrą opcją i postanowił pozostać w Monachium przynajmniej do zimy, ale Bayern zrobi wszystko, aby go sprzedać.

Coman dla Bayernu rozegrał prawie 300 spotkań, w których zdobył 64 gole i zanotował 66 asyst. W przeszłości występował także dla Paris Saint-Germain oraz Juventusu. W tym sezonie wystąpił do tej pory trzy razy i zdobył jednego gola. Na koncie ma m.in. wygraną Ligę Mistrzów, osiem mistrzostw Niemiec oraz 57 występów w reprezentacji Francji. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

