Ronaldo uderzył w Ten Haga. Wskazał trenera, który pomoże Man Utd

Mark Pain / Pa Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Erik ten Hag

Cristiano Ronaldo wierzy, że Van Nistelrooy pomoże Man Utd

Cristiano Ronaldo to absolutna legenda Manchesteru United. Jednak jego drugie podejście do gry na Old Trafford nie zakończyło się zbyt pozytywnie. Portugalczyk miał problemy osobiste i raczej nie imponował wysoką formą. Wszystko to poskutkowało tym, że Erik ten Hag zaczął sadzać go na ławce rezerwowych. Gwiazdor nie mógł zbyt długo znieść takiego stanu rzeczy, czego efektem było rozstanie w trakcie sezonu.

Teraz Cristiano Ronaldo w podcaście “Rio Ferdinand Presents” odniósł się do aktualnej sytuacji w Manchesterze United. Podkreślił, że nadal kocha ten klub, ale musi zajść w nim dużo zmian, aby udało mu się wrócić na szczyt. Przy okazji Portugalczyk uderzył w Erika ten Haga, który według niego nie przejawia odpowiedniej ambicji.

– Jak mówiłem, moim zdaniem Manchester musi wszystko odbudować. […] Jako trener Manchesteru United nie możesz powiedzieć, że nie będziesz walczył o wygranie ligi czy Ligi Mistrzów. Musisz w myślach powiedzieć, słuchaj, może nie mamy takiego potencjału, ale nie mogę tego powiedzieć otwarcie. Spróbujemy. Musisz spróbować – powiedział Ronaldo.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W dalszej części rozmowy Cristiano Ronaldo zwrócił uwagę na dołączenie do sztabu szkoleniowego Ruuda van Nistelrooya. Według napastnika Al-Nassr jest to trener, który może bardzo pomóc klubowi, ponieważ posiada niezbędne doświadczenie z szatni.

– Jeśli Ten Hag posłucha Ruuda, może będzie mógł (sobie pomóc). Myślę, że może to bardzo pomóc, ponieważ on zna klub, a klub powinien słuchać facetów, którzy byli w szatni – ocenił CR7.

Czytaj dalej: Cristiano Ronaldo wskazał najlepszy klub na świecie. Nie wahał się