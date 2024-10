Bayer traci punkty z outsiderem. Potężna sensacja w Bundeslidze

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Bayer Leverkusen - Holstein Kiel

Bayer nie poradził sobie z beniaminkiem

Mistrzowie Niemiec rozpoczęli sezon od zwycięstwa w pierwszej kolejce Bundesligi, ale już w drugiej serii gier musieli uznać wyższość RB Lipsk. W następnych trzech meczach Bayer Leverkusen wywalczył łącznie siedem punktów, wygrywając z Hoffenheim i Wolfsburgiem, a także remisując z Bayernem Monachium. W 6. kolejce mieli dopisać do swojego dorobku trzy oczka.

Po ośmiu minutach pojedynku z Holstein Kiel wszystko wskazywało na to, że podopieczni Xabiego Alonso nie dadzą beniaminkowi większych szans. Najpierw do siatki trafił Victor Boniface, a później Timona Weinera pokonał Jonas Hofmann. Goście odpowiedzieli w piątej minucie czasu doliczonego do pierwszej połowy – Maks Geschwill skorzystał z podania Lewisa Holtby’ego.

W 69. minucie Jann-Fiete Arp nie pomylił się z 11. metra i doprowadził do remisu. Ekipa z Kilonii, mimo ogromnego naporu rywali, zdołała utrzymać korzystny wynik do ostatniego gwizdka. Drużyna Marcela Rappa sprawiła ogromną sensację i urwała punkty mistrzowi na jego terenie. Po tym meczu Bayer ma na koncie 11 oczek i jest piąty, natomiast beniaminek z dwoma oczkami zajmuje przedostatnie miejsce.

Bayer Leverkusen – Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Boniface 4′, Hofmann 8′ – Geschwill 45+5′, Arp 69′