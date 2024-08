Bayer Leverkusen po serii rzutów karnych pokonał w meczu o Superpuchar Niemiec VfB Stuttgart. Mistrzowie Niemiec grali w osłabieniu po czerwonej kartce, a mimo to zdołali sięgnąć po trofeum.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Nathan Tella i Maximilian Mittelstadt

Superpuchar Niemiec dla Bayer Leverkusen

W zeszłym sezonie 1. Bundesligi, piłkarze Bayeru Leverkusen zdetronizowali Bayern Monachium. Podopieczni Xabiego Alonso zakończyli okres dominacji i sięgnęli po pierwszy w historii mistrzowski tytuł. Pomimo, że hiszpańskiego trenera chciano w Realu Madryt czy też Liverpoolu, postanowił on pozostać w Niemczech. W sobotnim meczu o Superpuchar Niemiec faworytem byli aktualni mistrzowie.

W 11. minucie meczu rozgrywanego na Bay Arenie, Bayer Leverkusen objął prowadzenie dzięki bramce Victor Boniface’a. Napastnik gospodarzy skutecznie wykorzystał dogranie Edmonda Tapsoby. Jednak zaledwie cztery minuty później VfB Stuttgart odpowiedział wyrównującym golem. Enzo Millot zdobył bramkę po doskonałej asyście Maximiliana Mittelstadta. Od 37. minuty gospodarze grali w osłabieniu, gdyż czerwoną kartkę otrzymał Martin Terrier.

W drugiej połowie meczu to wicemistrzowie Niemiec przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku, wykorzystując grę w przewadze jednego zawodnika. W końcu w 63. minucie meczu Deniz Undav zdobył bramkę, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Kontrolujący przebieg gry piłkarze Stuttgartu nie utrzymali przewagi i stracili bramkę w 88. minucie. Futbolówkę do siatki wpakowało Patrick Schick. Do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne, w których lepszą skutecznością wykazali się zawodnicy Alonso. Żaden z graczy Bayeru nie spudłował, a rywale dwukrotnie spudłowali. Mistrzowie Niemiec tym samym rozpoczynają nowy sezon od zdobytego Superpucharu kraju.

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 2:2 (1:1) k. 4:3

1:0 Victor Boniface 11′

1:1 Enzo Millot 15′

1:2 Deniz Undav 63′

2:2 Patrick Schick 88′