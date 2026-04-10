XX edycja Dni Biznesu w Sporcie już w przyszłym tygodniu. Wstęp wolny!

To największa w Polsce studencka konferencja poświęcona marketingowi, zarządzaniu i kulisom branży sportowej.

Organizator

Wydarzenie organizowane przez SKN Zarządzania w Sporcie przy SGH od niemal dwóch dekad łączy świat nauki z praktyką wielkiego sportu. Projekt cieszy się zaufaniem kluczowych organizacji sportowych, czego dowodem jest tegoroczna współpraca z Polskim Związkiem Rugby.

Dwa dni pełne wiedzy i networkingu

Tegoroczna edycja została podzielona na dwa intensywne dni, oferujące zróżnicowane spojrzenie na rynek mediów i komunikacji sportowej.

Harmonogram

13 kwietnia: Strefa eventowa „Chillout Zone” w Elektrowni Powiśle . 17:30 – Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski – twórcy kanału Foot Truck 19:15 – Krzysztof Świergiel – Prezes Zarządu Eleven Sports oraz Patryk Mirosławski – Redaktor Naczelny Eleven Sports

Strefa eventowa „Chillout Zone” w . 14 kwietnia: Aula VI w budynku G Szkoły Głównej Handlowej . 17:30 – Aida Bella – Dyrektor ds. komunikacji, PR i relacji z otoczeniem w PROFBUD; agent Natalii Maliszewskiej oraz Damiana Żurka 19:15 – Sebastian Chabiniak – dziennikarz i komentator Eleven Sports

Partnerzy i dodatkowe atrakcje

Organizatorzy zadbali o to, by przerwy między panelami sprzyjały integracji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród:

Książki o tematyce sportowej – ufundowane przez wydawnictwo SQN oraz Polski Związek Rugby.

– ufundowane przez oraz Karnety BeActive – wspierające aktywność fizyczną studentów.

Dodatkowo, tegoroczni prelegenci zostaną uhonorowani pamiątkowymi piłkami do rugby w stylu retro, przekazanymi przez PZR. O regenerację sił uczestników zadbają marki Jeżyki oraz Coconaut.

Partner Merytoryczny Wydarzenia: Eleven Sports.

Goal.pl jest patronem medialnym wydarzenia.