XX edycja Dni Biznesu w Sporcie już w przyszłym tygodniu. Wstęp wolny!

14:27, 10. kwietnia 2026
Redakcja Goal.pl Źródło:  informacja prasowa

To największa w Polsce studencka konferencja poświęcona marketingowi, zarządzaniu i kulisom branży sportowej.

Dni Biznesu w Sporcie już po raz dwudziesty na SGH
Obserwuj nas w
Organizator Na zdjęciu: Dni Biznesu w Sporcie już po raz dwudziesty na SGH

Wydarzenie organizowane przez SKN Zarządzania w Sporcie przy SGH od niemal dwóch dekad łączy świat nauki z praktyką wielkiego sportu. Projekt cieszy się zaufaniem kluczowych organizacji sportowych, czego dowodem jest tegoroczna współpraca z Polskim Związkiem Rugby.

Dwa dni pełne wiedzy i networkingu

Tegoroczna edycja została podzielona na dwa intensywne dni, oferujące zróżnicowane spojrzenie na rynek mediów i komunikacji sportowej.

Harmonogram

  • 13 kwietnia: Strefa eventowa „Chillout Zone” w Elektrowni Powiśle.
    • 17:30Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski – twórcy kanału Foot Truck
    • 19:15Krzysztof Świergiel – Prezes Zarządu Eleven Sports oraz Patryk Mirosławski – Redaktor Naczelny Eleven Sports
  • 14 kwietnia: Aula VI w budynku G Szkoły Głównej Handlowej.
    • 17:30Aida Bella – Dyrektor ds. komunikacji, PR i relacji z otoczeniem w PROFBUD; agent Natalii Maliszewskiej oraz Damiana Żurka
    • 19:15Sebastian Chabiniak – dziennikarz i komentator Eleven Sports

Partnerzy i dodatkowe atrakcje

Organizatorzy zadbali o to, by przerwy między panelami sprzyjały integracji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród:

  • Książki o tematyce sportowej – ufundowane przez wydawnictwo SQN oraz Polski Związek Rugby.
  • Karnety BeActive – wspierające aktywność fizyczną studentów.

Dodatkowo, tegoroczni prelegenci zostaną uhonorowani pamiątkowymi piłkami do rugby w stylu retro, przekazanymi przez PZR. O regenerację sił uczestników zadbają marki Jeżyki oraz Coconaut.

Partner Merytoryczny Wydarzenia: Eleven Sports.

Goal.pl jest patronem medialnym wydarzenia.