XX edycja Dni Biznesu w Sporcie już w przyszłym tygodniu. Wstęp wolny!

Wydarzenie organizowane przez SKN Zarządzania w Sporcie przy SGH od niemal dwóch dekad łączy świat nauki z praktyką wielkiego sportu. Projekt cieszy się zaufaniem kluczowych organizacji sportowych, czego dowodem jest tegoroczna współpraca z Polskim Związkiem Rugby.
Dwa dni pełne wiedzy i networkingu
Tegoroczna edycja została podzielona na dwa intensywne dni, oferujące zróżnicowane spojrzenie na rynek mediów i komunikacji sportowej.
Harmonogram
- 13 kwietnia: Strefa eventowa „Chillout Zone” w Elektrowni Powiśle.
- 17:30 – Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski – twórcy kanału Foot Truck
- 19:15 – Krzysztof Świergiel – Prezes Zarządu Eleven Sports oraz Patryk Mirosławski – Redaktor Naczelny Eleven Sports
- 14 kwietnia: Aula VI w budynku G Szkoły Głównej Handlowej.
- 17:30 – Aida Bella – Dyrektor ds. komunikacji, PR i relacji z otoczeniem w PROFBUD; agent Natalii Maliszewskiej oraz Damiana Żurka
- 19:15 – Sebastian Chabiniak – dziennikarz i komentator Eleven Sports
Partnerzy i dodatkowe atrakcje
Organizatorzy zadbali o to, by przerwy między panelami sprzyjały integracji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w losowaniu nagród:
- Książki o tematyce sportowej – ufundowane przez wydawnictwo SQN oraz Polski Związek Rugby.
- Karnety BeActive – wspierające aktywność fizyczną studentów.
Dodatkowo, tegoroczni prelegenci zostaną uhonorowani pamiątkowymi piłkami do rugby w stylu retro, przekazanymi przez PZR. O regenerację sił uczestników zadbają marki Jeżyki oraz Coconaut.
Partner Merytoryczny Wydarzenia: Eleven Sports.
Goal.pl jest patronem medialnym wydarzenia.