Vinicius na celowniku giganta Premier League. To byłby hit transferowy

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Chelsea bacznie monitoruje sytuację Viniciusa Juniora

Vinicius Junior nie jest już największą gwiazdą Realu Madryt po tym, jak na Santiago Bernabeu wylądował Kylian Mbappe. Francuski napastnik nieco przyćmił brazylijskiego skrzydłowego, przez co media coraz częściej spekulują na temat przyszłości zdobywcy nagrody FIFA The Best. 24-latek od dawna jest kuszony przez zespoły z Arabii Saudyjskiej, które mogą uczynić go jednym z najlepiej zarabiających sportowców na świecie.

Tymczasem ciekawe wieści w sprawie Viniciusa Juniora ujawnił Graeme Bailey z brytyjskiego portalu “TBR Football”. Zdaniem wspomnianego dziennikarza chrapkę na zakontraktowanie gwiazdora drużyny Królewskich ma również Chelsea. Londyński klub chce wykorzystać niepewną przyszłość lewego napastnika, który wciąż nie przedłużył swojej umowy z Realem Madryt, mimo prowadzonych od jakiegoś czasu rozmów.

W tym momencie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak pozostanie Viniciusa Juniora na Santiago Bernabeu. 38-krotny reprezentant Brazylii w licznych wywiadach zapewnia bowiem, iż pragnie kontynuować swoją karierę w ekipie Los Blancos. Wychowanek Flamengo liczy, że dojdzie do porozumienia z włodarzami Realu Madryt i podpisze nowy kontrakt, na mocy którego otrzyma sowitą podwyżkę wynagrodzenia. Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

W trwającym sezonie Vinicius Junior rozegrał 39 meczów, zdobył 18 bramek oraz zaliczył 11 asyst. Wartość rynkowa skrzydłowego jest szacowana na 200 milionów euro.