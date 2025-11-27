Tu znajdziesz bilety na mecze!

12:58, 27. listopada 2025
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

W serwisie “Goal.pl Bilety by VisitFootball” kupisz wejściówki na mecze rozgrywane w najsilniejszych ligach europejskich.

Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę
Kolejny weekend z piłką ligową przed nami. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na derby Londynu oraz mecz Barcelony z Deportivo Alaves na przebudowanym Camp Nou!

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Bayernu lub FC Porto? Sprawdź nas!

Sprawdź serwis Bilety Goal.pl by VisitFootball

DataRozgrywki MeczCena biletów
29 listopadaPremier LeagueTottenham – Fulhamod 510 zł
29 listopadaBundesligaBayern – St. Pauliod 955 zł
29 listopadaPremier LeagueManchester City – Leedsod 405 zł
29 listopadaLa LigaFC Barcelona – Deportivo Alavesod 700 zł
29 listopadaLa LigaAtletico – Real Oviedood 405 zł
29 listopadaLigue 1Olympique Marsylia – Toulouseod 490 zł
29 listopadaSerie AAC Milan – Lazio Rzymod 550 zł
30 listopadaPrimeira LigaFC Porto – Estorilod 405 zł
30 listopadaPremier LeagueCrystal Palace – Manchester Unitedod 635 zł
30 listopadaPremier LeagueChelsea – Arsenalod 2095 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.