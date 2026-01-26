Tu znajdziesz bilety na mecze Ligi Mistrzów

Kończy się faza grupowa europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Przed nami ostatnie mecze w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, które przesądzą o tym, które zespoły awansują bezpośrednio do dalszych gier, a które zagrają dodatkowe spotkania. Jeśli chcesz obejrzeć z trybun tę rywalizację to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą dostępnych biletów.
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|PSV Eindhoven – Bayern Monachium
|od 1245 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Benfica Lizbona – Real Madryt
|od 825 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Manchester City – Galatasaray
|od 950 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Bayer Leverkusen – Villarreal
|od 320 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|SSC Napoli – Chelsea FC
|od 1035 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Borussia Dortmund – Inter Mediolan
|od 740 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|FC Barcelona – FC Kopenhaga
|od 1370 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Liverpool – Quarabag
|od 800 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Eintracht Frankfurt – Tottenham
|od 320 zł
|28 stycznia
|Liga Mistrzów
|Atletico Madryt – Bodo Glimt
|od 275
