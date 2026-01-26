Tu znajdziesz bilety na mecze Ligi Mistrzów

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to miejsce, gdzie znajdziesz bilety na mecze ligowe i pucharowe.

Kończy się faza grupowa europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Przed nami ostatnie mecze w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, które przesądzą o tym, które zespoły awansują bezpośrednio do dalszych gier, a które zagrają dodatkowe spotkania. Jeśli chcesz obejrzeć z trybun tę rywalizację to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą dostępnych biletów.

Data Rozgrywki Mecz Cena biletów 28 stycznia Liga Mistrzów PSV Eindhoven – Bayern Monachium od 1245 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Benfica Lizbona – Real Madryt od 825 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Manchester City – Galatasaray od 950 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Bayer Leverkusen – Villarreal od 320 zł 28 stycznia Liga Mistrzów SSC Napoli – Chelsea FC od 1035 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Borussia Dortmund – Inter Mediolan od 740 zł 28 stycznia Liga Mistrzów FC Barcelona – FC Kopenhaga od 1370 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Liverpool – Quarabag od 800 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Eintracht Frankfurt – Tottenham od 320 zł 28 stycznia Liga Mistrzów Atletico Madryt – Bodo Glimt od 275

