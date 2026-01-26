Tu znajdziesz bilety na mecze Ligi Mistrzów

11:25, 26. stycznia 2026
Redakcja Goal.pl
Redakcja Goal.pl Źródło:  Goal.pl

“Goal.pl Bilety by VisitFootball” to miejsce, gdzie znajdziesz bilety na mecze ligowe i pucharowe.

Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę
Obserwuj nas w
Goal.pl Na zdjęciu: Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę

Kończy się faza grupowa europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Przed nami ostatnie mecze w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, które przesądzą o tym, które zespoły awansują bezpośrednio do dalszych gier, a które zagrają dodatkowe spotkania. Jeśli chcesz obejrzeć z trybun tę rywalizację to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą dostępnych biletów.

DataRozgrywki MeczCena biletów
28 styczniaLiga MistrzówPSV Eindhoven – Bayern Monachiumod 1245 zł
28 styczniaLiga MistrzówBenfica Lizbona – Real Madrytod 825 zł
28 styczniaLiga MistrzówManchester City – Galatasarayod 950 zł
28 styczniaLiga MistrzówBayer Leverkusen – Villarrealod 320 zł
28 styczniaLiga MistrzówSSC Napoli – Chelsea FCod 1035 zł
28 styczniaLiga MistrzówBorussia Dortmund – Inter Mediolanod 740 zł
28 styczniaLiga MistrzówFC Barcelona – FC Kopenhagaod 1370 zł
28 styczniaLiga MistrzówLiverpool – Quarabagod 800 zł
28 styczniaLiga MistrzówEintracht Frankfurt – Tottenhamod 320 zł
28 styczniaLiga MistrzówAtletico Madryt – Bodo Glimtod 275

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.