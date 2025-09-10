Szukasz biletów na mecze? Sprawdź nas!

Nowy serwis “Goal.pl Bilety by VisitFootball” umożliwia zakup biletów na mecze piłki nożnej w całej Europie.

Goal.pl Na zdjęciu: Bilety na mecze w całej Europie są już dostępne!

Goal.pl nawiązał współpracę z VisitFootball.com, jednym z najbardziej zaufanych dostawców biletów piłkarskich w Europie, aby zapewnić polskim kibicom bezpośredni dostęp do oficjalnych biletów na największe mecze piłkarskie na świecie. Dzięki nawiązanej współpracy odwiedzający nasz serwis mogą bezpiecznie i łatwo zarezerwować bilety na mecze Premier League, La Liga, Bundesligi, Serie A, Ligue 1, a także na Ligę Mistrzów UEFA i Ligę Europy.

VisitFootball gwarantuje możliwość zakupu oficjalnych biletów i całodobową obsługę klienta w języku polskim. Nasz partner oferuje również organizację całej wycieczki na mecz piłkarski, łącznie z zakupem biletów lotniczych i rezerwacją hotelu. Szczegółową ofertę znajdziesz na stronie goal.pl/bilety.

Wybierasz się do Mediolanu i chcesz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Londynu, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy FC Barcelony lub Realu Madryt? Sprawdź nas!

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin