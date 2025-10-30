Szukasz biletów na mecze? Sprawdź nas!

Chcesz kupić bilety na mecze La Liga, Serie A, Bundesligi, Ligue 1 lub Premier League? Jeśli tak, to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej rozgrywane w całej Europie. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. na mecze Tottenham – Chelsea, AC Milan – AS Roma oraz starcie Barcelony z Elche.
Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Londynu, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Manchesteru United lub Manchesteru City? Sprawdź nas!
|Data
|Rozgrywki
|Mecz
|Cena biletów
|1 listopada
|Premier League
|Crystal Palace – Brenford
|od 300 zł
|1 listopada
|Bundesliga
|Bayern – Bayer
|od 1250 zł
|1 listopada
|La Liga
|Real Madryt – Valencia
|od 1355 zł
|1 listopada
|Ligue 1
|PSG – OGC Nice
|od 530 zł
|1 listopada
|La Liga
|Atletico Madryt – Sevilla
|od 360 zł
|1 listopada
|Premier League
|Burnley – Arsenal
|od 405 zł
|1 listopada
|Premier League
|Tottenham – Chelsea
|od 555 zł
|2 listopada
|Bundesliga
|Wolfsburg – Hoffenheim
|od 280 zł
|2 listopada
|La Liga
|FC Barcelona – Elche
|od 445 zł
|2 listopada
|Serie A
|AC Milan – AS Roma
|od 405 zł
O VisitFootball.com:
VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.
Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.