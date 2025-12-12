Szukasz biletów na mecze? Odwiedź nasz serwis

12:11, 12. grudnia 2025
Redakcja Goal.pl
Źródło:  Goal.pl

W serwisie “Goal.pl Bilety by VisitFootball” kupisz bilety na mecze rozgrywane w całej Europie.

Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę
Szukasz biletów na mecze? Sprawdź naszą ofertę

Kolejny weekend z piłką ligową przed nami. Jeśli chciałbyś kibicować z trybun gwiazdom światowej piłki to odwiedź stronę goal.pl/bilety i zapoznaj się z ofertą biletów na mecze piłki nożnej. W tym tygodniu dostępne są wejściówki m.in. mecz Barcelony z Osasuną na nowym Camp Nou!

Wybierasz się do Mediolanu i zamierzasz obejrzeć mecz na San Siro? Chcesz zorganizować futbolową wycieczkę do Anglii, a może marzysz o obejrzeniu z trybun piłkarzy Bayernu lub Man United? Sprawdź nas!

Sprawdź serwis Bilety Goal.pl by VisitFootball

DataRozgrywki MeczCena biletów
12 listopadaPremier LeagueChelsea – Evertonod 955 zł
12 listopadaLa LigaFC Barcelona – Osasunaod 825 zł
12 listopadaPrimeira LigaSporting Lizbona – AVS Futebolod 405 zł
13 listopadaBundesligaBayer – FC Koelnod 405 zł
13 listopadaLa LigaAtletico – Valenciaod 405 zł
13 listopadaBundesligaBayern – FSV Mainzod 700 zł
13 listopadaPremier LeagueCrystal Palace – Manchester Cityod 530 zł
13 listopadaSerie AAC Milan – Sassuolood 405 zł
13 listopadaPremier LeagueCrystal Palace – Manchester Unitedod 635 zł
13 listopadaPremier LeagueManchester United – Bournemouthod 615 zł

O VisitFootball.com:

VisitFootball.com to wiodąca europejska platforma podróży piłkarskich z ponad 15-letnim doświadczeniem w dostarczaniu kibicom oficjalnych biletów i atrakcji piłkarskich. Zaufało jej tysiące kibiców każdego sezonu, gwarantując bezpieczny i niezapomniany dostęp do największych stadionów i klubów w Europie.

Usługa sprzedaży biletów oraz obsługa klientów jest realizowana przez Voetbaltrips. Obowiązuje regulamin.