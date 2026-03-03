Skandal w meczu Realu. VAR nie zareagował

16:12, 3. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt przegrał derbowy pojedynek z Getafe. Rywalizacja na Santiago Bernabeu była pełna emocji, także tych negatywnych. Po meczu Diego Rico skomentował starcie z Antonio Rüdigerem.

Real Madryt - Getafe
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Getafe

Real – Getafe: dlaczego VAR nie zareagował?

W 26. minucie spotkania Real MadrytGetafe doszło do starcia przy linii bocznej. W pojedynku na połowie gospodarzy wzięli udział Arda Güler, Antonio Rüdiger i Diego Rico. Piłkarz przyjezdnych upadł na murawę, a po chwili obrońca Królewskich brutalnie go potraktował. VAR w tej sytuacji nie zareagował.

Po ostatnim gwizdku Rico wypowiedział się na temat tej sytuacji. Zawodnik Getafe do zespołu sędziowskiego:

– Gdyby było odwrotnie, dostałbym 10-meczowe zawieszenie albo w ogóle nie zagrałbym w tym sezonie. Nie wiem, do czego służy VAR. Myślę, że powinien reagować w takich sytuacjach. To atak, jasne, że uderzył mnie celowo. W poprzedniej akcji doszło do szamotaniny, która zakończyła się faulem, a idąc do obrony, wygadywał różne rzeczy. W następnej akcji dostaję piłkę i widać, jak on nawet odsuwa swojego kolegę, żeby mi przyłożyć w twarz. Gdyby mnie złapał, mógłby mnie po prostu powalić na trawę – powiedział Hiszpan, cytowany przez Mndo Deportivo.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź