Real Madryt przegrał derbowy pojedynek z Getafe. Rywalizacja na Santiago Bernabeu była pełna emocji, także tych negatywnych. Po meczu Diego Rico skomentował starcie z Antonio Rüdigerem.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Getafe

Real – Getafe: dlaczego VAR nie zareagował?

W 26. minucie spotkania Real Madryt – Getafe doszło do starcia przy linii bocznej. W pojedynku na połowie gospodarzy wzięli udział Arda Güler, Antonio Rüdiger i Diego Rico. Piłkarz przyjezdnych upadł na murawę, a po chwili obrońca Królewskich brutalnie go potraktował. VAR w tej sytuacji nie zareagował.

Po ostatnim gwizdku Rico wypowiedział się na temat tej sytuacji. Zawodnik Getafe do zespołu sędziowskiego:

– Gdyby było odwrotnie, dostałbym 10-meczowe zawieszenie albo w ogóle nie zagrałbym w tym sezonie. Nie wiem, do czego służy VAR. Myślę, że powinien reagować w takich sytuacjach. To atak, jasne, że uderzył mnie celowo. W poprzedniej akcji doszło do szamotaniny, która zakończyła się faulem, a idąc do obrony, wygadywał różne rzeczy. W następnej akcji dostaję piłkę i widać, jak on nawet odsuwa swojego kolegę, żeby mi przyłożyć w twarz. Gdyby mnie złapał, mógłby mnie po prostu powalić na trawę – powiedział Hiszpan, cytowany przez Mndo Deportivo.