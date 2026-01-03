Real czeka na powrót Mbappe. Alonso odbiera kibicom nadzieję

Real Madryt musi uzbroić się w cierpliwość w sprawie Kyliana Mbappe. Francuz od tygodni grał z bólem kolana, a Xabi Alonso jasno dał do zrozumienia, że o konkretnej dacie powrotu nie ma dziś mowy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappé

Real Madryt ostrożny z Mbappe, decyzja zapadnie w ostatniej chwili

Real Madryt zmaga się z coraz poważniejszymi problemami kadrowymi, a jednym z nich jest sytuacja Kyliana Mbappe. Gwiazdor Królewskich od kilku tygodni narzekał na ból kolana, a badania potwierdziły uraz jednego z więzadeł pobocznych. Choć nie ma mowy o operacji, napastnik potrzebuje przerwy od gry i odpoczynku.

Kylian Mbappe przeszedł w środę rezonans magnetyczny, który rozwiał wcześniejszy optymizm zawodnika. Francuz w ostatnich spotkaniach nie był w stanie przyspieszać bez dyskomfortu, choć początkowo sądził, że to drobny problem. Teraz wiadomo, że uraz ciągnął się od dłuższego czasu i wymaga ostrożnego podejścia.

Xabi Alonso nie chciał podawać żadnych terminów i jasno zaznaczył, że wszystko zależy od samopoczucia piłkarza. – Będziemy stopniowo skracać terminy, wszystko zależy od odczuć. Kiedy najszybciej? To jest pytanie. Nie wiem. Superpuchar? Mamy nadzieję – powiedział trener, podkreślając, że decyzje będą podejmowane niemal z dnia na dzień.

Słowa Alonso pokazują, że Real nie zamierza ryzykować zdrowia swojej największej gwiazdy. Styczeń zapowiada się dla Królewskich bardzo intensywnie. W planach są mecze ligowe z Betisem, Levante i Villarrealem, starcia w Lidze Mistrzów z Monaco i Benfiką oraz co najmniej jeden występ w Superpucharze Hiszpanii przeciwko Atletico. To właśnie te spotkania Mbappe może ominąć.

