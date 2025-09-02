Paris Saint-Germain interesuje się Mario Gilą z Lazio. Hiszpan nie ma w planach przedłużania umowy z włoskim zespołem. W walce o transfer defensora liczy się również Bournemouth - donosi "Il Messaggero".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mario Gila wzbudził zainteresowanie Paris Saint-Germain i Bournemouth

Paris Saint-Germain udanie rozpoczęło kampanię 2025/26. Podopieczni Luisa Enrique sięgnęli po Superpuchar Europy oraz sięgnęli po komplet zwycięstw w Ligue 1. Mistrzowie Francji nie byli zbyt aktywni podczas letniego okienka transferowe, choć dokonali dwa wzmocnienia, które odbiły się szerokim echem. Do ekipy z Paryża dołączyli Ilya Zabarnyi oraz Lucas Chevalier.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Paris Saint-Germain. Otóż triumfatorzy minionej edycji Ligi Mistrzów już planują przyszłoroczne wzmocnienia. Portal „Il Messaggero” zdradza, że w kręgu zainteresowań paryżan znalazł się Mario Gila, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio. Francuzi jednak będą musieli rywalizować z Bournemouth, które również chce gracza Biancocelestich.

Włoski portal zaznacza, że już w przyszłym roku ma dobiec końca współpraca Mario Gila i Lazio. Hiszpański defensor nie ma zamiaru przedłużać kontraktu, który wygasa 30 czerwca 2026 roku. Zainteresowane strony zatem mogą wykorzystać okazję i dokonać darmowego transferu 25-latka.

Mario Gila jest zawodnikiem Lazio od 2022 roku. Od wielu miesięcy były zawodnik Realu Madryt jest kluczowym graczem włoskiej ekipy. Choć jego początki nie były specjalnie udane. Dotychczas 25-latek rozegrał 86 w barwach Biancocelestich i strzelił dwa gole.