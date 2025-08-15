Everton na samym początku sezonu może stracić napastnika. Portal Football Insider twierdzi, że Beto otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Beto

Everton sprzeda snajpera?

Dwa lata i koniec? Wszystko wskazuje na to, że sprowadzony za 25 milionów euro Beto opuści Everton po zaledwie dwóch sezonach. Środkowy napastnik w 71 meczach w barwach The Toffees strzelił 15 goli i najprawdopodobniej już nie powiększy swojego dorobku bramkowego. Football Insider przekonuje, że tuż przed rozpoczęciem nowych rozgrywek 27-latek stracił w oczach trenera.

Angielskie media informują, iż Beto i David Moyes mieli wdać się w kłótnie, po której były zawodnik Udinese otrzymał sugestię, iż jego przyszłość w szeregach ekipy z Merseyside właśnie dobiegła końca. Everton będzie chciał odzyskać sporą część kwoty, którą przelał na konto Frulianich – aktualnie portal Transfermarkt wycenia reprezentanta Gwinei Bissau na 22 mln euro.

Zainteresowane pozyskaniem Beto mają być kluby z Premier League. W kontekście tego transferu najczęściej wspomina się Leeds. Beniaminek chce wzmocnić siłę ognia i zamierza wykorzystać konfliktową sytuację w szatni dziewięciokrotnych mistrzów Anglii.