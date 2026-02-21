Premier League ma nowego rekordzistę! Co za liczby

James Milner został rekordzistą Premier League, jeśli chodzi o liczbę rozegranych spotkań. Mecz z Brentford był dla piłkarza Brighton już 654 w tych rozgrywkach.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: James Milner

Milner rekordzistą. Przebił wieloletni wynik

James Milner ma w swoim piłkarskim CV występy dla angielskich gigantów, w tym Manchesteru City czy Liverpoolu. W sumie trzykrotnie świętował mistrzostwo kraju, a z The Reds zdobywał też Ligę Mistrzów. W 2023 roku opuścił Anfield i trafił do Brighton. Wydawało się, że jego kariera zbliża się do końca, ale ten w dalszym ciągu może liczyć na regularne występy.

Obecny sezon dla Milnera to 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach – choć tylko dwa razy rozpoczynał mecze Premier League od pierwszej minuty, szkoleniowiec Brighton często korzysta z jego usług. W sobotę zrobił to po raz kolejny.

Milner znalazł się w wyjściowej jedenastce Brighton na mecz z Brentford. To oznacza, że został oficjalnie rekordzistą Premier League pod względem liczby występów. Do tego dnia miał ich na koncie tyle samo, co Gareth Barry. Jego wynik został pobity, bowiem Milner dołożył 654 spotkanie w elitarnych rozgrywkach.

Barry zakończył piłkarską karierę w 2018 roku. Od tego czasu jego wynik był bezpieczny, ale Milner podszedł do tematu bardzo ambitnie. Weteran wyprzedza też takie legendarnych piłkarzy, jak Ryana Giggsa (632), Franka Lamparda (609) czy Davida Jamesa (572).