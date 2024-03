Odwołanie Viniciusa. Zapadła decyzja w sprawie gwiazdy Realu

Real Madryt nie zdołał skutecznie odwołać się od zawieszenia Viniciusa Juniora. Oznacza to, że gwiazdor Królewskich straci ważny ligowy pojedynek przeciwko Athleticowi Bilbao.

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior zawieszony

Real Madryt próbował odwołać się od żółtej kartki

Królewscy przegrali apelację

Real Madryt zagra bez swojej gwiazdy

Za dyskusję z arbitrem w meczu z Osasuną Vinicius Junior otrzymał żółtą kartkę. Było to już jego piąte tego typu upomnienie w tym sezonie. Oznacza to, że zawodnik został zawieszony na ważny ligowy pojedynek z Athletikiem Bibao, do którego dojdzie po przerwie na mecze reprezentacji.

Real Madryt odwoływał się od tej decyzji, licząc na to, ze gwiazdor zespołu uniknie zawieszenia. Królewscy przegrali jednak tę apelację, a piłkarza czeka mecz z wysokości trybun.

Działacze Realu napisali w uzasadnieniu, że w czasie spotkania Vinicius był nieustannie prowokowany i obrażany przez kibiców rywali. Komitet odwoławczy nie uznał tego za wystarczający argument, który miałby złagodzić karę dla piłkarza.