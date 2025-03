Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Najemski

Stolarski nie ma wątpliwości, celem Motoru jest wygrana z Legią

Mateusz Stolarski, czyli trener Motoru Lublin na konferencji prasowej przed meczem z Legią Warszawa podkreślał, że napięty terminarz rywali wcale nie sprawia, że jego zespół ma przewagę nad rywalem. Zaznaczył jednak, że liczy na lepszy wynik niż w rundzie jesiennej, gdzie beniaminek Ekstraklasy przegrał w Warszawie aż (2:5). Podstawy do myślenia o zdobyciu kompletu punktów są uzasadnione, ponieważ “Motorowcy” po kiepski starcie w rundzie wiosennej w końcu wrócili na dobre tory. W ostatnich dwóch meczach zgarnęli sześć punktów.

Poniedziałkowe starcie z Legią oprócz kompletu punktów ma również drugą stawkę, czyli utrzymanie w lidze. Stolarski wierzy, że jeśli Motor zdoła pokonać rywala, praktycznie zapewni sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Aktualnie “Żółto-Niebiescy” z dorobkiem 35 punktów zajmują 7. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową mają w tej chwili 13 punktów przewagi.

Legia skupia się na Molde. Czy starczy im sił na zwycięstwo w Lublinie?

W czwartek Legia Warszawa przystąpiła do pierwszego z dwóch spotkań w 1/8 finału Ligi Konferencji. Losowanie ułożyło się tak, że Wojskowi trafili na Molde, czyli starego znajomego z poprzedniej edycji europejskich pucharów. Niestety, ale piłkarze stołecznego klubu przeżyli coś w rodzaju deja vu, bowiem mecz tak jak przed rokiem zakończył się porażką na wyjeździe (2:3). W następny czwartek podopieczni Goncalo Feio postarają się odrobić stratę do rywala na własnym stadionie, ale teraz czeka ich potyczka z Motorem w lidze.

Tu powstaje pytanie, czy Legia będzie w stanie na chwilę zapomnieć o dwumeczu z Molde i skupić się na krajowym podwórku. Stołeczni potrzebują punktów jak tlenu, ponieważ lider uciekł im na 11 punktów ze względu na słaby start w rundzie wiosennej. Ponadto gospodarze, choć też zaliczyli falstart po wznowieniu rozgrywek, to ostatnie dwa mecze wygrali, nabierając apetytu na następne triumfy.

Mecze drużyny Motor Lublin Puszcza Niepołomice 0 Motor Lublin 1 Motor Lublin 3 GKS Katowice 2 Jagiellonia Białystok 3 Motor Lublin 0 Korona Kielce 1 Motor Lublin 0 Motor Lublin 1 Lechia Gdańsk 1 Mecze drużyny Legia Warszawa Molde (1.11 xG) 3 Legia Warszawa (2.47 xG) 2 Legia Warszawa 3 Śląsk Wrocław 1 Legia Warszawa 3 Jagiellonia Białystok 1 Radomiak 3 Legia Warszawa 1 Legia Warszawa 2 Puszcza Niepołomice 0

Legia i Motor zapewnili fanom festiwal bramek na Łazienkowskiej

Pierwsze spotkaniu obu drużyn w sezonie 2024/2025 odbyło się 1 września na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Legia Warszawa przed własną publicznością stanęła na wysokości zadania i odniosła wielkie zwycięstwo. Do spółki z Motorem Lublin zapewnili kibicom festiwal bramek, bowiem fani mogli oglądać aż 7 goli. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem (5:2) na korzyść zespołu Goncalo Feio.

Motor – Legia: przewidywane składy

Motor Lublin Mateusz Stolarski Legia Warszawa Gonçalo Feio Motor Lublin Mateusz Stolarski 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Gonçalo Feio Rezerwowi 7 Antonio Sefer 9 Kacper Wełniak 22 Christopher Simon 24 Filip Luberecki 26 Michał Król 28 Pawel Stolarski 30 Mbaye Ndiaye 37 Mathieu Scalet 45 Oskar Jez 1 Kacper Tobiasz 5 Claude Goncalves 8 Rafał Augustyniak 21 Wahan Biczachczjan 22 Juergen Elitim 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 42 Sergio Barcia 53 Wojciech Urbański

Motor – Legia: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kamil Kruk Uraz więzadła krzyżowego Początek kwietnia 2025 Ivan Brkic Uraz uda Połowa marca 2025 Gasper Tratnik Złamany palec Początek kwietnia 2025 Arkadiusz Najemski Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Radovan Pankov Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2025 Luquinhas Uraz ścięgna udowego Niepewny Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Legia faworytem, choć nie wygrała na wyjeździe od czterech spotkań

Bukmacherzy, ustalając kursy na mecz Legia – Motor doszli do wniosku, że większe szanse na zwycięstwo mają Wojskowi. Współczynnik na wygraną gości wynosi 1.95 w porównaniu do kursu 3.60 oferowanego na triumf gospodarzy. Należy jednak pamiętać, że podopieczni Goncalo Feio od czterech spotkań nie wygrali na wyjeździe ani razu. Co więcej, każdy z tych meczów zakończyli porażką.

