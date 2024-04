PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa rozgląda się na rynku transferowym za prawym obrońcą

Pod obserwacją znajdują się: Giovanni Di Lorenzo, Raoul Bellanova oraz Andrea Cambiaso

W zespole aktualnie na pozycji prawego obrońcy występuje reprezentant Polski – Matty Cash

Cash dostanie rywala do gry, Aston Villa szuka nowego obrońcy

Aston Villa do ostatniej kolejki w Premier League będzie walczyć o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dyrektor sportowy klubu Monchi rozpoczął już pracę nad budową składu na przyszły sezon. W notesie Hiszpana widnieją trzy nazwiska włoskich prawych obrońców. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira, wśród kandydatów do transferu na Villa Park znajdują się Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino) oraz Cambiaso (Juventus).

Kapitan Napoli ostatnio ma zastanawiać się nad zmianą klubu. Wszystko przez rozczarowującą postawę w lidze i niezadowolenie z decyzji władz klubu. Di Lorenzo mimo kiepskiego sezonu mistrza Włoch wyróżnia się na tle reszty. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 40 meczach, w których strzelił dwie bramki i zaliczył siedem asyst.

Z kolei Bellanova to odkrycie bieżącego sezonu w Serie A. 23-latek po zamianie Interu na Torino odżył i udowadnia, że drzemie w nim olbrzymi potencjał. Na ten moment rozegrał 29 meczów w lidze, w których zaliczył 5 asyst. Ostatni kandydat, czyli Cambiaso może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie. W barwach Starej Damy zagrał w 27 meczach, w których strzelił dwie bramki i trzy razy asystował.

Aktualnie podstawowym prawym obrońcą The Toffees jest reprezentant Polski – Matty Cash. Transfer, któregoś z trzech wymienionych kandydatów może zwiastować olbrzymie problemy z regularną grą 26-latka w wyjściowym składzie.