Manchester United pożegna weterana? Decyzja nie zapadła

Ruben Amorim przyznaje, że Harry Maguire jeszcze przez jakiś czas nie pozna swojej przyszłości. Manchester United zwleka z decyzją w sprawie jego wygasającej umowy.

fot. PA Images Na zdjęciu: Ruben Amorim

Maguire musi uzbroić się w cierpliwość. Decyzja dopiero nadejdzie

Manchester United jest dopiero w trakcie poważnej przebudowy kadry. Tego lata zainwestował ponad 200 milionów euro na wzmocnienia ofensywy, pozyskując Benjamina Sesko, Matheusa Cunhę oraz Bryana Mbeumo. Rewolucja trwa, a w przyszłym roku należy spodziewać się dużych zmian w defensywie oraz środku pola. Najpierw zapadną jednak decyzje dotyczące przyszłości Casemiro oraz Harry’ego Maguire’a.

W przypadku tego pierwszego Manchester United ma możliwość skorzystania z opcji rocznego przedłużenia umowy. Oczywiście wiąże się to z utrzymaniem dotychczasowego wynagrodzenia, dlatego klub raczej przystąpi do rozmów. Wciąż natomiast nie zapadła decyzja dotycząca słuszności zatrzymania któregokolwiek z nich.

Maguire miewał na Old Trafford różne okresy, choć pod wodzą Rubena Amorima prezentuje się dość dobrze. W tym sezonie balansuje między pierwszym składem a ławką rezerwowych, choć od pewnego momentu pozostaje poza kadrą, co jest związane z problemami zdrowotnymi.

32-latek cierpliwie czeka na decyzję klubu. Amorim potwierdza, że prędko nie zapadnie, gdyż najpierw Manchester United musi wiedzieć, o co będzie grał w przyszłym sezonie.

– Nie ma jeszcze decyzji. Musimy zrobić wiele rzeczy. Najpierw trzeba postanowić, co stanie się w przyszłym sezonie. Nie wiemy jeszcze, czy zagramy w europejskich pucharach. Jestem zadowolony z moich zawodników, ale jeszcze nie wiemy, co będzie na koniec sezonu – przyznaje Amorim.