Manchester United pod presją. Kluczowy mecz dla Rubena Amorima

Manchester United zmierzy się w sobotnie popołudnie z Sunderlandem w spotkaniu siódmej kolejki Premier League. Tymczasem ciekawą prognozą podzielił się "The Telegraph".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Waży się przyszłość Rubena Amorima w Man Utd

Manchester United w trakcie kampanii 2025/2026 miał rywalizować o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem „The Telegraph” przekazał, że starcie Czerwonych Diabłów z Sunderlandem może być kluczowe dla przyszłości Portugalczyka w klubie z Old Trafford.

Według źródła Amorim może zostać zwolniony, jeśli Man Utd przegra z Sunderlandem. Portugalski trener znajduje się pod ogromną presją przed spotkaniem. Kolejna porażka mogłaby mocno podważyć zaufanie władz klubu.

Na dziś ekipę Czerwonych Diabłów i Sunderlandu dzieli różnica czterech punktów. Man Utd podejdzie do sobotniej potyczki z dorobkiem siedmiu oczek, na które złożyły się dwa zwycięstwa i jeden remis. W trzech meczach drużyna z Old Trafford poniosła porażki.

W dwóch ostatnich bezpośrednich starciach górą był Manchester United. Po raz ostatni jednak obie drużyny spotkały się dawno temu – w kwietniu 2017 roku. Czerwone Diabły zwyciężyły wtedy 3:0. Z kolei w grudniu 2016 roku Man Utd grał z Sunderlandem w roli gospodarza i wygrał 2:1.

Zespół prowadzony przez Rubena Amorima przystąpi do meczu, chcąc podnieść się po porażce z Brentfordem (1:3). Sunderland natomiast w ostatniej kolejce pokonał Nottingham Forest (1:0). Jednocześnie ta ekipa jest bez porażki od czterech spotkań.

