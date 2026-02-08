RB Lipsk lada moment powinien sfinalizować ciekawy transfer wewnątrz Bundesligi. O krok od drużyny Czerwonych Byków jest Rocco Rietz. Borussia Monchengladbach zarobi na tym ruchu około 20 milionów euro - donosi "Sport Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lipska

Rocco Rietz o krok od RB Lipska

RB Lipsk rozgrywa trudny dla siebie sezon. Czerwone Byki jednak w przyszłej kampanii może reprezentować Niemcy w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Drużyna jest na dobrej drodze, aby zapewnić sobie awans, choć na swoich plecach czuje oddech innych zespołów. Podopieczni Ole Wernera w ostatnim meczu stanęli na wysokości zadania, pokonując na wyjeździe FC Koln rezultatem 2:1.

Tymczasem docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu RB Lipska. Dziennik „Sport Bild” poinformował, że lada moment na Red Bull Arena ma wylądować nowy pomocnik. Klub jest bowiem o krok od pozyskania Rocco Rietza, który na co dzień reprezentuje barwy Borussii Monchengladbach. Do dopięcia transakcji pozostały ostatnie szczegóły.

RB Lipsk sięgnie dość głęboko do portfela, aby pozyskać Rocco Rietza. Transfer pomocnika z Borussii Monchengladbach wyniesie około 20 milionów euro. Jest to dość sporo, jak na realia Czerwonych Byków. Niewątpliwie przyjście tego zawodnika będzie bardzo ciekawym ruchem wewnątrz Bundesligi.

Rocco Rietz w obecnym sezonie Bundesligi rozegrał 21 spotkań. Pomocnik Borussii Monchengladbach nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić dwoma asystami.